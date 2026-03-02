Tras los ataques de EEUU a Irán, se disparan los precios del petróleo, el GNL, el oro y caen las bolsas

El petróleo se dispara

Los precios del petróleo se dispararon tras los ataques, reflejando preocupaciones de que Irán pueda moverse para cerrar el Estrecho de Ormuz, una vía fluvial crucial a través de la cual fluye aproximadamente una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo y el gas natural licuado mundial.

Los futuros del petróleo Brent se disparan 8% hasta la zona de 79 dólares el barril. El WTI de EEUU, en tanto, supera los 72 dólares.

dolares petroleo gas2.jpg

Reuters informó que aunque el Estrecho de Ormuz aún no fue bloqueado formalmente por Teherán, los sitios de seguimiento marítimo indican que los petroleros, temerosos de un ataque o incapaces de acceder a seguros para el viaje, están comenzando a acumularse a ambos lados.

Un aumento sustancial en los precios del petróleo podría poner en peligro la economía global, ejerciendo una presión renovada al alza sobre la inflación que puede pesar sobre la demanda de consumidores ya conscientes de los costos. Si el conflicto se prolonga durante un período prolongado, los precios del combustible, electricidad y más podrían subir.

"Cuán sostenidos sean los aumentos depende de cuánto persistan los ataques", dijeron analistas de ING en una nota a clientes. "Si bien todavía es muy temprano y la situación se está desarrollando a un ritmo rápido, no parece que esta acción militar será rápida y de corta duración", como los ataques anteriores de EEUU e Israel contra Irán el año pasado, agregaron.

mercados bonos acciones merval bolsa

Un alza brusca y prolongada de los precios del petróleo perjudicaría gravemente a las economías de Japón y la zona euro, que dependen en gran medida de las importaciones de crudo, mientras que Estados Unidos se vería relativamente aislado, ya que lleva casi una década siendo exportador neto.

Aun así, analistas citados por el New York Times han sugerido que, incluso con el aumento, los precios del petróleo permanecen dentro de niveles históricos. Se considera que un exceso de oferta de larga duración ayuda a mitigar temporalmente parte del impacto del aumento del precio del petróleo, una tendencia reforzada aún más por el anuncio del grupo productor OPEP+ el domingo de que planea aumentar la producción modestamente el próximo mes.

Oro y dólar en alza

Los precios del oro saltaron mientras los inversionistas se apresuraban hacia activos refugio en medio de los ataques. El oro al contado sube 3% y alcanza los 5.406 dólares la onza. De manera similar, la plata se dispara 2,46%, hasta los 95,59 dólares la onza.

"Un desbordamiento regional o una interrupción de los suministros de energía impulsaría materialmente el oro a través de precios más altos del petróleo, mayores expectativas de inflación y rendimientos reales contenidos", dijeron los analistas de ING.

oro

En este sentido, el dólar sube frente al euro, el yen y el franco suizo, impulsado por el aumento de los precios de la energía y las compras de activos de refugio. El índice dólar, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis destacados pares, gana un 0,63%, a 98,25 unidades, tras alcanzar 98,566, su nivel más alto desde el 23 de enero.

Los analistas de Barclays creen que el dólar podría fortalecerse entre un 0,5% y un 1% por cada aumento del 10% en el precio del petróleo, argumentando que la escalada en Irán se suma a los recientes vientos favorables para el billete verde debido al aumento de los precios de la energía y la aversión al riesgo.

Lunes rojo en los mercados

Antes de la apertura formal de la rueda bursátil en Nueva York, los futuros del S&P 500 pierden 1,08%, los del índice industrial Dow Jones caen 1,12% y el ponderador tecnológico Nasdaq retrocede 1,46% ante los temores desatados luego del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y las posteriores respuestas de Irán sobre distintos países de la región aliados a los Estados Unidos.

toro wall street mercados.jpg

En el resto del mundo, la situación es similar. En Europa, el Euro Stoxx cae 2%, mientras que a nivel local el DAX alemán retrocede 2% y el CAC francés acompaña con un retroceso 1,68%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido baja 0,92%.

En Asia, el Hang Seng de Hong Kong cayó 2,14%, mientras que el Nikkei 225 japonés bajó 1,35%. La excepción al humor bajista a nivel global fue la bolsa de Shanghái, que aumentó 0,47%.