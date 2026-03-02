Irán bombardeó una de las refinerías de petróleo más grandes del mundo en Arabia Saudita
Drones impactaron contra la planta de Aramco en la ciudad de Ras Tanura. El ataque disparó los precios del crudo.
Irán bombardeó la refinería Ras Tanura, considerada una de las más grandes del mundo y ubicada en Arabia Saudita, y hundió un buque petrolero en el Golfo de Omán, provocando que se dispararan los precios del crudo hasta un 13%, sacudiendo así a los mercados globales.
El ataque contra la refinería Ras Tanura se produjo a las 7 de la mañana de este lunes (hora local), cuando dos drones fueron interceptados por las defensas sauditas en las inmediaciones de las instalaciones. Los escombros derivados de la intercepción cayeron sobre la refinería y provocaron un incendio en el lugar, que fue cerrado por precaución.
Varios videos compartidos en redes sociales daban cuenta de la tensa situación en la planta, que cuenta con una capacidad superior al medio millón de barriles diarios y pertenece a Aramco, una compañía encargada de explotar el petróleo saudí.
El Ministerio de Energía saudí informó que los daños en la planta fueron “limitados” y que no se vio afectado el suministro de productos petrolíferos a los mercados locales. Por el hecho no se registraron heridos y todos los trabajadores de la planta fueron evacuados.
Ras Tanura es un proveedor clave de combustibles para el transporte, especialmente diésel, destinado a compradores europeos, así como también la producción de gasolina para distintos mercados internacionales, aunque en menores cantidades.
A este ataque se le suma el bombardeo y hundimiento de un buque petrolero con bandera de las Islas Marshall frente a las costas de Mascate, capital de Omán, y la interrupción de la navegación sobre el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo comerciado en el mundo, luego de la amenaza iraní.
Debido al ataque, los precios de petróleo aumentaron hasta un 13% y el índice energético avanzaba un 3,5%. Expertos advierten sobre un periodo prolongado de incertidumbre en los mercados ante la escalada del conflicto.
Petroleros, infraestructura energética regional, rutas comerciales y socios de seguridad de Estados Unidos se encuentran en la mira de Irán, con constantes amenazas de ataques que se acrecentaron tras el asesinato del líder supremo iraní Ali Jamenei en un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel.
