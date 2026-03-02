Irán bombardeó una de las refinerías de petróleo más grandes del mundo en Arabia Saudita

Irán bombardeó una refinería

A este ataque se le suma el bombardeo y hundimiento de un buque petrolero con bandera de las Islas Marshall frente a las costas de Mascate, capital de Omán, y la interrupción de la navegación sobre el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo comerciado en el mundo, luego de la amenaza iraní.

Irán bombardeó una refinería

Debido al ataque, los precios de petróleo aumentaron hasta un 13% y el índice energético avanzaba un 3,5%. Expertos advierten sobre un periodo prolongado de incertidumbre en los mercados ante la escalada del conflicto.

Embed

Petroleros, infraestructura energética regional, rutas comerciales y socios de seguridad de Estados Unidos se encuentran en la mira de Irán, con constantes amenazas de ataques que se acrecentaron tras el asesinato del líder supremo iraní Ali Jamenei en un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel.