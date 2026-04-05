Turismo en Semana Santa: viajaron más turistas, pero el gasto real cayó un 18,9%
El alto costo de viajar obligó a recortar estadías y priorizar opciones más económicas durante el feriado.
El fin de semana largo de Semana Santa creció la cantidad de viajeros, pero cayó el gasto en términos reales, en un contexto de consumo más cuidado. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el feriado se movilizaron 2.852.256 personas por todo el país, lo que representó un aumento del 5,6% respecto al año pasado. Sin embargo, el movimiento turístico generó $808.198 millones, pero al descontar la inflación se registró una caída interanual del 18,9%, lo que refleja una menor intensidad en el consumo.
El gasto promedio diario por turista fue de $108.982, con una baja real del 8,4%. Además, la estadía promedio se redujo a 2,6 noches, un 16,1% menos que en 2025, lo que confirma una tendencia hacia viajes más cortos. El costo también fue un factor clave, una familia tipo necesitó más de $1,1 millones para viajar dentro del país durante el fin de semana largo, un monto que equivale a cerca del 69% de un salario promedio.
Desde CAME señalaron que este comportamiento responde a un perfil de turista más prudente, que prioriza el presupuesto, acorta las estadías y elige opciones más económicas o actividades gratuitas, en un contexto marcado por el encarecimiento del transporte y las limitaciones del ingreso.
En cuanto a los destinos, se mantuvieron altos niveles de ocupación en los principales puntos turísticos como Bariloche, Iguazú, Salta, Mendoza, Mar del Plata y la Ciudad de Buenos Aires. Al mismo tiempo, crecieron destinos del interior y alternativas más accesibles. El norte del país mostró un fuerte movimiento, especialmente en Jujuy, Tucumán y Salta, impulsado por celebraciones religiosas y propuestas culturales. También se destacaron los destinos vinculados a la naturaleza, como Misiones, la cordillera neuquina y ciudades bonaerenses como Tandil.
Turismo en Semana Santa: una familia necesita un 69% de un salario medio para poder irse de viaje
La llegada del fin de semana largo de Semana Santa expone la dura realidad económica de los argentinos a la hora de planificar un descanso. Los precios para hacer turismo interno se dispararon, volviendo los viajes una opción cada vez menos accesible e inalcanzable para gran parte de los trabajadores.
Un reciente informe elaborado por el Instituto de Economía de la UADE (INECO) reveló que los salarios perdieron la carrera contra los costos del sector turístico. La enorme dispersión de precios, traccionada principalmente por los altos valores del alojamiento y el hospedaje, marca una brecha enorme según la ciudad elegida.
Los datos clave del costo turístico en Semana Santa
Para entender el impacto en el bolsillo, el estudio analizó cuánto necesita una familia tipo (cuatro integrantes) para costear sus minivacaciones. Las cifras son contundentes:
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El costo promedio: Una familia necesita desembolsar en promedio $1.176.100 para viajar este fin de semana largo.
El peso en el sueldo: Ese importe equivale al 69% de un salario medio mensual (medido por el índice RIPTE).
Caída del poder de compra: El poder adquisitivo destinado al turismo se deterioró en un 7% entre abril de 2025 y abril de 2026. La suba de salarios no logró compensar los incrementos del sector.
La brecha de precios: Viajar al destino más caro del país cuesta más del triple que ir al más económico.
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