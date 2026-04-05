Turismo en Semana Santa: viajaron más turistas, pero el gasto real cayó un 18,9%

Un reciente informe elaborado por el Instituto de Economía de la UADE (INECO) reveló que los salarios perdieron la carrera contra los costos del sector turístico. La enorme dispersión de precios, traccionada principalmente por los altos valores del alojamiento y el hospedaje, marca una brecha enorme según la ciudad elegida.

Los datos clave del costo turístico en Semana Santa

Para entender el impacto en el bolsillo, el estudio analizó cuánto necesita una familia tipo (cuatro integrantes) para costear sus minivacaciones. Las cifras son contundentes:

El costo promedio: Una familia necesita desembolsar en promedio $1.176.100 para viajar este fin de semana largo.

El peso en el sueldo: Ese importe equivale al 69% de un salario medio mensual (medido por el índice RIPTE).

Caída del poder de compra: El poder adquisitivo destinado al turismo se deterioró en un 7% entre abril de 2025 y abril de 2026. La suba de salarios no logró compensar los incrementos del sector.

La brecha de precios: Viajar al destino más caro del país cuesta más del triple que ir al más económico.