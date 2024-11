Turista española: "No sé cómo hacen los argentinos para vivir"

turista española Turista española se quejó por los precios en Argentina

Otro de los precios que como turista extranjera más le sorprendió fue el precio del transporte, en particular, del subte. En este sentido, se quejó sobre los inconvenientes que tienen que afrontar los viajeros internacionales al momento de usar la SUBE: “Si no la tenés registrada, te cuesta mucho. Cargamos dos mil pesos para hacer un viaje de ida y ya no teníamos saldo, nos quedó en menos. Pero tampoco podés cargarla en ningún lugar”.

Su experiencia con el retiro de dinero de los bancos también fue un dolor de cabeza: “No hay plata en los cajeros. ¿Cómo hace la gente para vivir? No entiendo”.

Respecto a la comida, desde el hall de la estación de trenes de Once, la joven turista española se mostró sorprendida por la diferencia de precios que puede encontrar respecto a un mismo producto: “Por ejemplo, una empanada la podés encontrar a 700 pesos y luego te vas a otro lugar y la misma empanada te cuesta 1.500 pesos”.

“Luego te dan un sánguche de bondiola por 5 mil pesos con agua, y cuando vas a desayunar te dicen ‘un café con leche y dos medialunas tres y pico. No, ¿por qué? ¿De qué? No es tan barato, no entiendo cómo vive la gente acá”, agregó.

Otro de los ítems de su queja tuvo que ver con los valores de los alquileres. “Se paga más que en España. Estamos buscando un alquiler para un mes o dos meses y te quieren cobrar 700 mil pesos por un mes, y es en cualquier zona. En Ituzaingó está mucho más caro que en el centro, por ejemplo, vinimos a Palermo y podías pagar 300 mil, y te vas a otro sitio y es súper caro”.