Un banco estatal bajó las tasas de los préstamos para refinanciar deudas de morosos
El Banco Provincia anunció una reducción de hasta 12 puntos porcentuales en su programa de alivio financiero. Conocé las nuevas condiciones de los préstamos.
El Banco Provincia implementó un recorte en las tasas de interés de su programa de refinanciación de deudas de consumo. La medida busca mejorar de forma directa la capacidad de pago de las personas en situación de mora, permitiendo disminuir hasta un 20% el valor de la cuota mensual de los préstamos.
En lo que va de 2026, la banca pública bonaerense ya refinanció más de $500.000 millones a través de 125.000 operaciones. El esquema actual mantiene un enfoque progresivo, brindando mejores condiciones para los sectores de menores ingresos, ex combatientes de Malvinas y trabajadoras de casas particulares.
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Las nuevas tasas de préstamos para deudas en mora temprana y tardía
El programa divide a los deudores según el tiempo de atraso en sus obligaciones, ofreciendo esquemas adaptados para facilitar la normalización de las finanzas personales.
Para los casos de mora temprana (hasta 90 días de atraso), las condiciones son las siguientes:
- Clientela General: 60% TNA (el valor de la cuota baja un 16%).
- Personas que cobran haberes o jubilaciones en el banco: 50% TNA (la cuota baja un 18%, tras un recorte de 12,5 puntos porcentuales).
- Personas con ingresos de hasta 4 Salarios Mínimos (SMVM): 30% TNA (la cuota baja un 20%).
- Refinanciación exclusiva de tarjetas de crédito: 35% TNA (la cuota mensual se reduce un 10% en plazos de hasta 60 meses).
Para los clientes en situación de mora tardía (más de 90 días de atraso), el esquema establece:
- Personas que cobran haberes o jubilaciones: 30% TNA (la cuota mensual baja un 5%).
- Personas sobreendeudadas o con ingresos de hasta 4 SMVM: 25% TNA (la cuota baja un 12%). Se trata de la tasa más baja de todo el plan tras un recorte de 6 puntos porcentuales.
Los clientes pueden gestionar esta herramienta de alivio financiero presentándose en las sucursales de la entidad y, en casos específicos, directamente desde la plataforma de home banking.
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