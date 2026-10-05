Un banco estatal bajó las tasas de los préstamos para refinanciar deudas de morosos

Clientela General: 60% TNA (el valor de la cuota baja un 16%).

60% TNA (el valor de la cuota baja un 16%). Personas que cobran haberes o jubilaciones en el banco: 50% TNA (la cuota baja un 18%, tras un recorte de 12,5 puntos porcentuales).

50% TNA (la cuota baja un 18%, tras un recorte de 12,5 puntos porcentuales). Personas con ingresos de hasta 4 Salarios Mínimos (SMVM): 30% TNA (la cuota baja un 20%).

30% TNA (la cuota baja un 20%). Refinanciación exclusiva de tarjetas de crédito: 35% TNA (la cuota mensual se reduce un 10% en plazos de hasta 60 meses).

Para los clientes en situación de mora tardía (más de 90 días de atraso), el esquema establece:

Personas que cobran haberes o jubilaciones: 30% TNA (la cuota mensual baja un 5%).

30% TNA (la cuota mensual baja un 5%). Personas sobreendeudadas o con ingresos de hasta 4 SMVM: 25% TNA (la cuota baja un 12%). Se trata de la tasa más baja de todo el plan tras un recorte de 6 puntos porcentuales.

Los clientes pueden gestionar esta herramienta de alivio financiero presentándose en las sucursales de la entidad y, en casos específicos, directamente desde la plataforma de home banking.