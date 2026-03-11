La exorbitante suma que podrían cobrar los trabajadores de FATE gracias a una medida del Gobierno
El Gobierno nacional dictó una dura sanción contra FATE. La multa podría escalar hasta el 2000% del Salario Mínimo por cada empleado afectado.
El conflicto laboral entre la fabricante de neumáticos FATE y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) sumó un nuevo y tenso capítulo. En las últimas horas, el Gobierno nacional anunció que sancionará duramente a la compañía por no haberle depositado el sueldo a sus empleados.
A través del Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Trabajo confirmó la apertura de un sumario administrativo contra la firma. La medida responde a que la empresa incumplió con el pago de los haberes correspondientes a la segunda quincena de febrero, justo cuando se encontraba vigente un período de conciliación obligatoria.
La cifra millonaria de la multa: cuánto es el 2000% del salario mínimo
El régimen general de sanciones por infracciones laborales establece castigos severos para este tipo de faltas. Según advirtió el Ejecutivo, la penalidad económica aplicable a la empresa puede ir desde el 50% hasta el 2000% del valor mensual del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) por cada trabajador que se haya visto afectado por la falta de pago.
Tomando en cuenta que el Salario Mínimo actual se ubica en $352.400, el cálculo de la sanción máxima arroja una suma exorbitante. Si el Gobierno decide aplicar el tope del 2000% de multa estipulado por la ley, la penalidad representará unos $7.048.000 por cada empleado al que no se le depositó su sueldo.
Esta dura penalización económica busca "garantizar el respeto de la normativa laboral vigente y proteger el interés general" frente a situaciones de vulnerabilidad para los trabajadores.
Prórroga para evitar que escale el conflicto
Además de la sanción, la Secretaría de Trabajo resolvió extender la conciliación obligatoria por un plazo adicional de cinco días.
Esta instancia, que inicialmente vencía el 11 de marzo, fue prorrogada con el objetivo de frenar cualquier tipo de medida de fuerza y obligar a las partes a continuar negociando bajo la supervisión del Estado.
Desde la cartera laboral explicaron que el objetivo central es "preservar el diálogo, evitar la escalada del conflicto y favorecer el cumplimiento de las obligaciones laborales" antes de que la disputa termine paralizando por completo la producción de neumáticos.
