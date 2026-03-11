La exorbitante suma que podrían cobrar los trabajadores de FATE gracias a una medida del Gobierno

Esta dura penalización económica busca "garantizar el respeto de la normativa laboral vigente y proteger el interés general" frente a situaciones de vulnerabilidad para los trabajadores.

Fate cerró el 18 de febrero de 2025 durante la presidencia de Javier Milei Fate cerró el 18 de febrero de 2025 durante la presidencia de Javier Milei

Prórroga para evitar que escale el conflicto

Además de la sanción, la Secretaría de Trabajo resolvió extender la conciliación obligatoria por un plazo adicional de cinco días.

Esta instancia, que inicialmente vencía el 11 de marzo, fue prorrogada con el objetivo de frenar cualquier tipo de medida de fuerza y obligar a las partes a continuar negociando bajo la supervisión del Estado.

Desde la cartera laboral explicaron que el objetivo central es "preservar el diálogo, evitar la escalada del conflicto y favorecer el cumplimiento de las obligaciones laborales" antes de que la disputa termine paralizando por completo la producción de neumáticos.