Un nuevo beneficio de la AUH fue confirmado por ANSES.

Cuánto cobra una familia AUH en septiembre 2025

Con estos beneficios combinados, los ingresos de las familias pueden variar mucho según la cantidad de hijos y las prestaciones compatibles.

Familia con 1 hijo (AUH + Tarjeta Alimentar) AUH: $92.070 Tarjeta Alimentar: $52.250 Total: $144.320

Familia con 2 hijos (AUH + Tarjeta Alimentar) AUH: $184.140 Tarjeta Alimentar: $81.936 Total: $266.076

Familia con 3 hijos (AUH + Tarjeta Alimentar) AUH: $276.210 Tarjeta Alimentar: $108.062 Total: $384.272



Si además corresponde el Complemento Leche, el monto aumenta en $42.162 por cada hijo menor de 3 años.

El pago retenido que pocos reclaman

Cada año, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retiene el 20% del total de la Asignación Universal por Hijo (AUH) hasta que los beneficiarios presenten la Libreta AUH 2024 o el Certificado de Escolaridad. Este monto, que para muchos llega a superar los $165.000 por hijo, se convierte en un pago acumulado que puede cobrarse íntegramente en septiembre 2025, pero muchos beneficiarios aún no lo reclaman.

Este mecanismo representa una oportunidad concreta de incrementar los ingresos familiares en medio de la inflación y los gastos escolares.