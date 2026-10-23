Una verdulería de Castelar regala $10.000 a sus primeros 100 clientes y hay varias cuadras de cola

Maple de huevos: $3.800 cada uno.

$3.800 cada uno. Banana Bolivia: $1.500 el kilo.

$1.500 el kilo. Zanahoria: $790 el kilo.

$790 el kilo. Acelga: $400 cada atado.

$400 cada atado. Naranja de jugo: $300 el kilo.

$300 el kilo. Rúcula: $100 cada atado.

El testimonio del ajuste: "Buscando ofertas para sobrevivir"

Mientras la fila daba la vuelta a la manzana, el móvil dialogó con Caterina, la cuarta clienta en llegar al comercio (esperaba desde las 7 de la mañana). Su historia refleja la realidad de cientos de consumidores: "Estamos buscando ofertas para sobrevivir porque la cosa está complicada", sentenció.

Caterina, quien trabaja como instrumentadora quirúrgica en un hospital, explicó que hace cinco meses su marido perdió su empleo en el sector de transporte. Desde entonces, su sueldo se convirtió en el único ingreso para sostener a su familia de tres integrantes. Su objetivo de la jornada era claro: realizar una compra grande de frutas y verduras que superara la barrera de los $20.000 para asegurarse el voucher de regalo y achicar los gastos de la próxima semana.