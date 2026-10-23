Una verdulería de Castelar regala $10.000 a sus primeros 100 clientes y hay varias cuadras de cola
Un autoservicio en Castelar generó furor entre los vecinos con sus increíbles ofertas de apertura. Conocé la lista de precios y los requisitos de la promoción.
A raíz de la crisis económica, la búsqueda de precios bajos se volvió una necesidad para las familias. Durante una cobertura de C5N se registró la presencia de varias cuadras de cola —con vecinos esperando desde las 6:30 de la mañana— en la localidad bonaerense de Castelar, donde una verdulería inauguró su local con promociones.
Todos los detalles del voucher de $10.000
El gran atractivo que convocó a más de un centenar de personas en el local "Luisito Autoservicio Frutas y Verduras", ubicado exactamente en la calle Carlos Casares 922, fue su agresiva campaña de apertura lanzada este viernes 23 de octubre.
El comercio oficializó ofertas especiales para premiar a los madrugadores: los primeros 100 clientes obtendrán un voucher de $10.000 en orden de compra. Para poder acceder a este importante beneficio, el único requisito establecido por el comercio es realizar una compra mínima de $20.000.
Precios: la lista de ofertas
Además del jugoso voucher, los clientes hicieron largas filas para aprovechar los valores directos de los productos. Según explicó el propio comerciante a las cámaras de C5N, el secreto para mantener estos números es su modelo de logística: "Traigo directamente del campo al negocio", afirmó Luisito, destacando la eliminación de intermediarios.
Entre las ofertas más destacadas para la inauguración se encuentran:
- Maple de huevos: $3.800 cada uno.
- Banana Bolivia: $1.500 el kilo.
- Zanahoria: $790 el kilo.
- Acelga: $400 cada atado.
- Naranja de jugo: $300 el kilo.
- Rúcula: $100 cada atado.
El testimonio del ajuste: "Buscando ofertas para sobrevivir"
Mientras la fila daba la vuelta a la manzana, el móvil dialogó con Caterina, la cuarta clienta en llegar al comercio (esperaba desde las 7 de la mañana). Su historia refleja la realidad de cientos de consumidores: "Estamos buscando ofertas para sobrevivir porque la cosa está complicada", sentenció.
Caterina, quien trabaja como instrumentadora quirúrgica en un hospital, explicó que hace cinco meses su marido perdió su empleo en el sector de transporte. Desde entonces, su sueldo se convirtió en el único ingreso para sostener a su familia de tres integrantes. Su objetivo de la jornada era claro: realizar una compra grande de frutas y verduras que superara la barrera de los $20.000 para asegurarse el voucher de regalo y achicar los gastos de la próxima semana.
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