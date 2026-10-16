El supermercado que lanza nuevas ofertas y reintegros del 40% con Cuenta DNI
El Mercado Bonaerense de La Plata tiene un nuevo listado semanal de productos, y habrá descuentos para jubilados.
El Mercado Bonaerense de La Plata lanzó el listado semanal de productos de consumo familiar que estará vigente hasta el próximo jueves 15 de octubre. Además, habrá reintegros del 40% con tope de $6.000 por persona abonando con Cuenta DNI y descuentos del 10% para jubilados en productos seleccionados.
En ese sentido, la pescadería Mellino ofrecerá el combo de un kilo de medallones de merluza, uno de filet de merluza IQF y uno de milanesa de merluza y finas hierbas sin cocción a $19.999, con un 15% de descuento y un 40% de reintegro pagando con Cuenta DNI.
Por su parte, la panadería del predio de 520 y 115 dispondrá del kilo de pan a $2.600, la docena de facturas a $6.000, el medio kilo de pan rallado a $1.200 y dos prepizzas a $3.000; y la fiambrería, del sachet de leche Belgrano a $1.200, el pack de leche larga vida Silvia de seis unidades a $7.800 el litro, el litro de leche larga vida Silvia por unidad a $1.350, dos yogures Belgrano a $2.900, el kilo de queso cremoso Belgrano a $8.800 llevando una horma, el kilo de ricota Silvia a $5.100, chocolatada Silvia por un litro a $1.850 y ofertas especiales por día.
Además, en el almacén natural se podrá comprar un kilo de miel pura Multifloral a $5.500, un kilo de maíz pisado blanco a $2.000, dos panes Les Pan de 600 gramos a $3.800, un kilo de avena instantánea a $2.000, 500 gramos de lenteja nacional a $2.500, 500 gramos de poroto alubia a $1.800, 500 gramos de poroto pallares a $4.200, 500 gramos de garbanzos a $1.100 y un kilo de pasta de maní Entrenuts a $6.800.
Los precios del Mercado Bonaerense en granja, congelados y verdulería
En el sector de productos de granja del espacio se podrán comprar tres kilos de pata muslo por $12.000, un kilo de alitas de pollo por $2.500, dos kilos de milanesa de pollo por $14.400, dos kilos de bife de cerdo por $16.000, un kilo de jamón de cerdo por $6.700 y de paleta de cerdo por $5.380, y dos kilos de pechito de cerdo por $17.000.
En la sección de productos congelados de Grupolar Market los vecinos podrán acceder al pack de 40 hamburguesas de 110 gramos por $32.550, al de 20 unidades por $17.650 y al de 10 unidades por $9.500, así como al pack de 60 unidades de hamburguesas de 69 gramos por $31.300, al de 30 por $17.000, al de 20 por $11.900 y al de 10 por $6.200.
Asimismo, el sector ofrecerá un kilo de patitas más un kilo de medallones de pollo a $14.750, un kilo de bastones de merluza más un kilo de medallones de merluza a $12.450, un kilo de bastones de muzzarella a $14.750, un kilo de bocaditos a $7.820, un kilo de Rebosaurios a $9.940, el paquete de fideos Terrabusi a $1.100, 500 gramos de fideos La Italiana a $4.350, 500 gramos de ravioles La Italiana a $4.350 y 500 gramos de sorrentinos La Italiana a $5.530.
Del mismo modo, la verdulería tendrá la bolsa de papa a $8.000, tres atados de rúcula a $1.500, dos kilos de limón a $1.500, el kilo de manzana a $2.500, dos kilos de banana Brasil a $3.000, dos kilos de naranja a $2.000, dos kilos de mandarina a $2.000, dos kilos de frutilla a $2.000 y tres paquetes de espinaca a $1.500; y la carnicería, el asado tres costillas a $7.500, el kilo de asado americano a $12.500, el kilo de bife a $12.900, el kilo de falda a $6.000 y el kilo de cuadrada por pieza a $13.500.
Limpieza, alimentos artesanales y vivero
En cuanto a los productos de limpieza, la lista del Mercado Bonaerense Fijo La Plata contempla un jabón líquido Ariel y un suavizante Vivere o Confort a $11.500; dos litros y medio de jabón líquido, dos litros y medio de suavizante y un litro y medio de detergente a $8.900, desodorante concentrado que rinde 30 litros a $4.000 y el litro de cloro puro a $950.
También se podrá adquirir alimento para mascotas Belcat por un kilo a $4.500, alimento para mascotas Belcan por un kilo a $3.000 y papel higiénico por 80 metros a $3.800.
Asimismo, el sector de agricultura familiar de Cooperativa El Parque venderá dos atados de espinaca a $800 y dos de acelga a $1.200, dos unidades de brócoli a $2.500, el kilo de pera a $1.500, tres atados de rúcula a $1.000 y el kilo de limón a $1.500; mientras que la Cooperativa La 197 Limitada ofrecerá el kilo de tomate redondo o perita a $3.500, el kilo de cualquier variedad de lechuga a $1.000, dos paquetes de acelga a $1.500 y dos de espinaca a $800, el brócoli o coliflor a $1.000 la unidad, el kilo de berenjena a $2.000, el kilo de zapallito a $3.000 y el de frutilla de la zona a $4.000.
Por su parte, la Cooperativa Cotepo venderá dos paquetes de acelga a $1.500, dos paquetes de espinaca a $1.000, dos atados de rúcula a $1.000, dos unidades de puerro o verdeo a $2.000, dos unidades de brócoli o coliflor a $4.000 y un bolsón de 6 kilos de verduras con acelga, apio, verdeo, repollo, hinojo, zanahoria, remolacha, lechuga y espinaca a $11.000.
El sector de alimentos artesanales del Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense, a su vez, ofrecerá el kilo de yerba Tamanduá a $3.800, mermeladas artesanales a $4.000, 500 gramos de granola a $2.600, el litro de cerveza artesanal a $3.600, la lata de durazno Nectar a $6.500, harina de trigo integral por un kilo a $1.700, el kilo de maní a $4.600 y fernet platense por 750 mililitros a $15.000.
Finalmente, el vivero del predio tendrá a la venta el metro cuadrado de Grama Bahiana a $13.500, los 20 kilos de tierra negra a $6.000, los 25 decímetros cúbicos de tierra fertilizada a $8.900, diez plantines de huerta a $2.500, ruda a $3.200 y a $2.900 las aromáticas como tomillo, orégano, santolina, curry, burrito, menta, hierbabuena y cedrón.
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