El supermercado que lanza nuevas ofertas y reintegros del 40% con Cuenta DNI.

En la sección de productos congelados de Grupolar Market los vecinos podrán acceder al pack de 40 hamburguesas de 110 gramos por $32.550, al de 20 unidades por $17.650 y al de 10 unidades por $9.500, así como al pack de 60 unidades de hamburguesas de 69 gramos por $31.300, al de 30 por $17.000, al de 20 por $11.900 y al de 10 por $6.200.

Asimismo, el sector ofrecerá un kilo de patitas más un kilo de medallones de pollo a $14.750, un kilo de bastones de merluza más un kilo de medallones de merluza a $12.450, un kilo de bastones de muzzarella a $14.750, un kilo de bocaditos a $7.820, un kilo de Rebosaurios a $9.940, el paquete de fideos Terrabusi a $1.100, 500 gramos de fideos La Italiana a $4.350, 500 gramos de ravioles La Italiana a $4.350 y 500 gramos de sorrentinos La Italiana a $5.530.

Del mismo modo, la verdulería tendrá la bolsa de papa a $8.000, tres atados de rúcula a $1.500, dos kilos de limón a $1.500, el kilo de manzana a $2.500, dos kilos de banana Brasil a $3.000, dos kilos de naranja a $2.000, dos kilos de mandarina a $2.000, dos kilos de frutilla a $2.000 y tres paquetes de espinaca a $1.500; y la carnicería, el asado tres costillas a $7.500, el kilo de asado americano a $12.500, el kilo de bife a $12.900, el kilo de falda a $6.000 y el kilo de cuadrada por pieza a $13.500.

Limpieza, alimentos artesanales y vivero

En cuanto a los productos de limpieza, la lista del Mercado Bonaerense Fijo La Plata contempla un jabón líquido Ariel y un suavizante Vivere o Confort a $11.500; dos litros y medio de jabón líquido, dos litros y medio de suavizante y un litro y medio de detergente a $8.900, desodorante concentrado que rinde 30 litros a $4.000 y el litro de cloro puro a $950.

También se podrá adquirir alimento para mascotas Belcat por un kilo a $4.500, alimento para mascotas Belcan por un kilo a $3.000 y papel higiénico por 80 metros a $3.800.

Asimismo, el sector de agricultura familiar de Cooperativa El Parque venderá dos atados de espinaca a $800 y dos de acelga a $1.200, dos unidades de brócoli a $2.500, el kilo de pera a $1.500, tres atados de rúcula a $1.000 y el kilo de limón a $1.500; mientras que la Cooperativa La 197 Limitada ofrecerá el kilo de tomate redondo o perita a $3.500, el kilo de cualquier variedad de lechuga a $1.000, dos paquetes de acelga a $1.500 y dos de espinaca a $800, el brócoli o coliflor a $1.000 la unidad, el kilo de berenjena a $2.000, el kilo de zapallito a $3.000 y el de frutilla de la zona a $4.000.

Por su parte, la Cooperativa Cotepo venderá dos paquetes de acelga a $1.500, dos paquetes de espinaca a $1.000, dos atados de rúcula a $1.000, dos unidades de puerro o verdeo a $2.000, dos unidades de brócoli o coliflor a $4.000 y un bolsón de 6 kilos de verduras con acelga, apio, verdeo, repollo, hinojo, zanahoria, remolacha, lechuga y espinaca a $11.000.

El sector de alimentos artesanales del Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense, a su vez, ofrecerá el kilo de yerba Tamanduá a $3.800, mermeladas artesanales a $4.000, 500 gramos de granola a $2.600, el litro de cerveza artesanal a $3.600, la lata de durazno Nectar a $6.500, harina de trigo integral por un kilo a $1.700, el kilo de maní a $4.600 y fernet platense por 750 mililitros a $15.000.

Finalmente, el vivero del predio tendrá a la venta el metro cuadrado de Grama Bahiana a $13.500, los 20 kilos de tierra negra a $6.000, los 25 decímetros cúbicos de tierra fertilizada a $8.900, diez plantines de huerta a $2.500, ruda a $3.200 y a $2.900 las aromáticas como tomillo, orégano, santolina, curry, burrito, menta, hierbabuena y cedrón.