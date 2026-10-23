Tragedia en el Mercado Central: una mujer murió arrollada por un acoplado

La Justicia investiga por qué se desplazó el acoplado

En principio, el caso fue caratulado como homicidio culposo y la policía investiga las circunstancias que provocaron el desplazamiento repentino del acoplado que terminó arrollando a la mujer y al utilitario.

El fiscal interviniente ordenó las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del accidente y determinar eventuales responsabilidades.

Uno de los puntos que deberá esclarecer la investigación es por qué el acoplado comenzó a moverse cuando se encontraba separado del tractor.

Por el momento, el informe policial no precisa si existió una falla mecánica, un problema en el sistema de frenado o alguna otra circunstancia que provocara el desplazamiento.