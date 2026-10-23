Tragedia en el Mercado Central: una mujer murió arrollada por un acoplado
El fatal accidente se produjo en la zona de Tapiales, en La Matanza este jueves por la noche. Investigan los causales de muerte.
Una joven de 26 años murió trágicamente este jueves por la noche, tras sufrir un fatal accidente en la zona del Mercado Central, en Tapiales, en La Matanza. Fue arrollada por un acoplado, que por causas que se investigan, se desenganchó y la terminó aplastando y arrastrando varios metros.
El episodio se registró en la intersección de las calles De la Hoja y La Poda, jurisdicción de la Comisaría Norte 11ª. La mujer fue identificada por fuentes policiales como Sandra Campin Guarachi.
Los primeros informes policiales indican que la víctima se habría bajado de un Renault Kangoo y que al ubicarse delante del vehículo de gran porte fue sorprendida por un acoplado que estaba separado de la unidad tractora y accidentalmente se desenganchó: la inercia del pesado rodado la terminó aplastando y arrollando junto al utilitario por varios metros.
Personal de seguridad llegó rápidamente tras los gritos de varios trabajadores del lugar, quienes vieron el fatal desenlace sin poder hacer demasiado al respecto.
Una ambulancia llegó al lugar minutos más tarde y los médicos fueron quienes constataron el deceso de la mujer, que resultó arrollada y aplastada. También confirmaron la presencia de un menor dentro del auto, que sería hijo de la víctima que también presenció la fatal secuencia.
La Justicia investiga por qué se desplazó el acoplado
En principio, el caso fue caratulado como homicidio culposo y la policía investiga las circunstancias que provocaron el desplazamiento repentino del acoplado que terminó arrollando a la mujer y al utilitario.
El fiscal interviniente ordenó las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del accidente y determinar eventuales responsabilidades.
Uno de los puntos que deberá esclarecer la investigación es por qué el acoplado comenzó a moverse cuando se encontraba separado del tractor.
Por el momento, el informe policial no precisa si existió una falla mecánica, un problema en el sistema de frenado o alguna otra circunstancia que provocara el desplazamiento.
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