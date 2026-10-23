El Gobierno anunció bono de fin de año de $250.000 para beneficiarios de planes sociales que no son de Anses
El Gobierno de San Luis confirmó el pago de un bono extraordinario para empleados estatales y beneficiarios de planes sociales.
El Gobierno provincial de San Luis, encabezado por el gobernador Claudio Poggi, confirmó una nueva recomposición salarial para el último trimestre del año. Las medidas oficiales incluyen un bono de fin de año, el pago de sumas fijas y una readecuación de categorías para los trabajadores de la administración pública.
De cuánto es el bono y el nuevo cronograma del Gobierno
IMPORTANTE: Sandra Pettovello avala el Decreto 1852/1975: trabajadores podrán jubilarse a los 50 años a través de ANSES
El mandatario provincial detalló que se incorporará una suma fija no remunerativa de $100.000 mensuales para todos los empleados públicos provinciales a partir de noviembre, la cual continuará durante los meses siguientes. Además, se fijó un importante esquema de bonos extraordinarios y aumentos para el cierre de 2026:
- Bono de $500.000: destinado a todos los empleados públicos de la provincia. Se abonará el viernes 4 de diciembre, coincidiendo con el Día del Empleado Público.
- Bono de $250.000: dirigido exclusivamente a los beneficiarios del Plan de Inclusión Social. También se depositará el 4 de diciembre.
- Aumento salarial: con el pago de los haberes de octubre (que se abonarán el viernes 30), los estatales percibirán un incremento del 5%, completando así un aumento acumulado del 30% entre enero y octubre de 2026.
- Sueldo de noviembre: se pagará el viernes 27 e incluirá por primera vez la suma fija de $100.000.
- Aguinaldo y cierre de año: el medio aguinaldo se depositará el martes 22 de diciembre, mientras que el sueldo de diciembre (con los $100.000 extra) se cobrará el martes 29.
Eliminación de la categoría más baja del escalafón
Otra de las resoluciones destacadas fue la eliminación de la Categoría F, la más baja de todo el escalafón general que había sido creada en el año 2018. De esta manera, todos los trabajadores que actualmente se encuentran en esa base pasarán automáticamente a revestir en la Categoría E.
A la par de esta recategorización automática para el sector más bajo, el Gobierno puntano confirmó que se realizará una readecuación integral del resto de las categorías de la administración pública provincial.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario