El Gobierno anunció bono de fin de año de $250.000 para beneficiarios de planes sociales que no son de Anses

Bono de $500.000: destinado a todos los empleados públicos de la provincia. Se abonará el viernes 4 de diciembre, coincidiendo con el Día del Empleado Público.

destinado a todos los empleados públicos de la provincia. Se abonará el viernes 4 de diciembre, coincidiendo con el Día del Empleado Público. Bono de $250.000: dirigido exclusivamente a los beneficiarios del Plan de Inclusión Social . También se depositará el 4 de diciembre.

dirigido exclusivamente a los beneficiarios del . También se depositará el 4 de diciembre. Aumento salarial: con el pago de los haberes de octubre (que se abonarán el viernes 30), los estatales percibirán un incremento del 5%, completando así un aumento acumulado del 30% entre enero y octubre de 2026.

con el pago de los haberes de octubre (que se abonarán el viernes 30), los estatales percibirán un incremento del 5%, completando así un entre enero y octubre de 2026. Sueldo de noviembre: se pagará el viernes 27 e incluirá por primera vez la suma fija de $100.000.

se pagará el viernes 27 e incluirá por primera vez la suma fija de $100.000. Aguinaldo y cierre de año: el medio aguinaldo se depositará el martes 22 de diciembre, mientras que el sueldo de diciembre (con los $100.000 extra) se cobrará el martes 29.

Eliminación de la categoría más baja del escalafón

Otra de las resoluciones destacadas fue la eliminación de la Categoría F, la más baja de todo el escalafón general que había sido creada en el año 2018. De esta manera, todos los trabajadores que actualmente se encuentran en esa base pasarán automáticamente a revestir en la Categoría E.