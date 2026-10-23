El Gobierno avaló un súper bono de $360.000 para trabajadores en blanco del 769/19, 770/19 y 796/22

Sin embargo, el escenario no es igual de favorable para toda la industria alimenticia. Mientras este sector avícola logró cerrar su paritaria, sigue trabada la negociación del CCT 244/94, el convenio general que concentra a la inmensa mayoría de los trabajadores de la actividad.

En esa discusión paritaria, la FTIA rechazó de plano una propuesta empresaria que ofrecía apenas un 6% de aumento distribuido en cuatro meses. Ante esta falta de entendimiento, el gremio trasladó la disputa directamente a las plantas con medidas de fuerza para presionar por una mejor oferta salarial.