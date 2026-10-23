El Gobierno avaló un súper bono de $360.000 para trabajadores en blanco del 769/19, 770/19 y 796/22
La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación confirmó un bono no remunerativo y aumentos para empleados del sector avícola.
Un nuevo acuerdo paritario trajo alivio para un sector clave. La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) cerró una importante negociación que incluye el pago de un bono de $360.000 y una actualización de las escalas salariales de cara a los próximos meses.
A qué trabajadores alcanza el bono de $360.000
El entendimiento salarial fue alcanzado formalmente con la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA) y establece el pago de una suma no remunerativa de $360.000 para el período comprendido entre septiembre y diciembre de 2026. Según lo informado por la entidad gremial, el monto retroactivo correspondiente al mes de septiembre deberá abonarse a los trabajadores antes del 20 de octubre.
Esta medida abarca específicamente a tres sectores de la actividad vinculada a los huevos, enmarcados en los siguientes convenios colectivos de trabajo:
- CCT 769/19: trabajadores de la industrialización de huevos.
- CCT 770/19: trabajadores de la revisión, clasificación y procesado de huevos.
- CCT 796/22: trabajadores de la incubación de huevos.
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Aumentos al básico y tensión en la paritaria general
Otro de los puntos centrales del acuerdo rubricado es la conformación de una nueva base salarial. Las partes definieron que, a partir de enero de 2027, se incorporará un aumento del 7,6% sobre las escalas básicas de convenio. Además, fijaron una instancia de revisión para diciembre de este año con el objetivo de evaluar las variables económicas del trimestre.
Sin embargo, el escenario no es igual de favorable para toda la industria alimenticia. Mientras este sector avícola logró cerrar su paritaria, sigue trabada la negociación del CCT 244/94, el convenio general que concentra a la inmensa mayoría de los trabajadores de la actividad.
En esa discusión paritaria, la FTIA rechazó de plano una propuesta empresaria que ofrecía apenas un 6% de aumento distribuido en cuatro meses. Ante esta falta de entendimiento, el gremio trasladó la disputa directamente a las plantas con medidas de fuerza para presionar por una mejor oferta salarial.
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