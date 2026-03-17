Una vez más, Javier Milei aseguró que "la inflación está bajando"
El mandatario insistió en destacar a las últimas cifras de la inflación mayorista, que sostuvo que "anticipan lo que viene a futuro en Minoristas".
En medio del escándalo $LIBRA, con los nuevos trascendidos, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para celebrar los últimos datos del INDEC, asegurando, una vez más, que la inflación mayorista atraviesa una caída drástica que pronto se reflejará en las góndolas.
Tras la difusión del informe de febrero este martes, el mandatario ratificó el rumbo de su plan económico y lanzó un fuerte respaldo a su ministro de Economía, Luis Caputo, algo que ya repitió en infinidad de oportunidades.
A través de su cuenta en X, Milei compartió cálculos propios para demostrar la desaceleración de los precios. Según el Jefe de Estado, el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) y el Índice de Precios al Productor (IPP) se ubicaron ambos en un 0,7%, mientras que el Índice de Precios Mayoristas (IPIM) marcó un 1%.
"Inflación mayorista de los últimos doce meses viaja al 26% anual. A su vez, la del bimestre anualizada viaja al 17% mientras que la del mes de febrero anualizada lo hace al 13%. Podrán ponerlo como quieran pero la inflación está bajando y los Precios Mayoristas anticipan lo que viene a futuro en Minoristas", sostuvo el líder de La Libertad Avanza (LLA).
Los repetidos elogios de Javier Milei a Luis Caputo
El mensaje presidencial incluyó un elogio de máximo nivel para el titular de Hacienda. Milei calificó a Luis Caputo como "por lejos, el mejor ministro de Economía de la historia argentina", adjudicándole el éxito en la contención de la dinámica inflacionaria.
A pesar del optimismo, el Presidente reconoció que el traspaso al Índice de Precios al Consumidor (IPC) suele ser más lento. Explicó que el índice minorista aún debe "purgar" el impacto del ajuste en las tarifas de servicios públicos y los desequilibrios monetarios heredados, pero insistió en que la tendencia a la baja es irreversible.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario