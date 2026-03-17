Javier Milei felicitó a Luis Caputo por la inflación mayorista: "El mejor ministro de Economía de la historia"

"¿La inflación es alta?, claro que es alta" admitió Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde elucubró sobre una supuesta inflación del "17000%" anual en el último años del gobierno de Alberto Fernández y se mostró confiado en que "en agosto seguramente la inflación esté comenzando con un 0".

Ese sentimiento, el de la inflación minorista que empiece con un 0, es compartido por su ministro de Economía, Luis Caputo, quien la semana pasada afirmó que el Gobierno "esperaba" que el costo de vida se encareciera "en torno" a los 2,9%, como ocurrió, y que “no hay déficit fiscal y la inflación más tarde o más temprano llegará a niveles internacionales”.

Si no es en agosto, como había adelantado Javier Milei, “será septiembre u octubre”, convino Luis Caputo.