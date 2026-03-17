Javier Milei, en el acto por el atentado a la Embajada de Israel: "Es una herida en el pueblo argentino"

Durante su discurso, enfatizó la necesidad de “hay que hacer memoria” ante lo que denominó como “el cobarde ataque del terrorismo iraní”, el cual resultó en 29 víctimas fatales y centenares de heridos. Sobre el impacto del atentado, subrayó: “Es una herida en el pueblo argentino, en la comunidad judía y en los cimientos morales de nuestra sociedad”.