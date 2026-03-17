Javier Milei, en el acto por el atentado a la Embajada de Israel: "Es una herida en el pueblo argentino"
El Presidente estuvo presente en el acto conmemorativo por el 34° aniversario del ataque ocurrido en 1992, junto a Karina Milei y Manuel Adorni.
En el marco del 34° aniversario del ataque perpetrado en 1992, el presidente Javier Milei lideró la ceremonia conmemorativa y fue categórico al afirmar que "frente al terrorismo no puede haber tregua". El mandatario estuvo respaldado por figuras clave de su gestión, como Karina Milei (secretaria de Presidencia), Manuel Adorni (jefe de Gabinete) y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
Durante su discurso, enfatizó la necesidad de “hay que hacer memoria” ante lo que denominó como “el cobarde ataque del terrorismo iraní”, el cual resultó en 29 víctimas fatales y centenares de heridos. Sobre el impacto del atentado, subrayó: “Es una herida en el pueblo argentino, en la comunidad judía y en los cimientos morales de nuestra sociedad”.
Nota en desarrollo.-
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