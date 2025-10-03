A favor: Argentina suma apoyos clave en la disputa judicial por YPF

El litigio, que podría costarle al país más de 16.000 millones de dólares más intereses, tiene su próxima instancia decisiva el 29 de octubre, cuando se realizará la audiencia de apelación por la sentencia de fondo. Hasta entonces, la Cancillería y la Procuración del Tesoro continúan con una estrategia de diplomacia judicial, subrayando que un fallo adverso no solo afectaría a la Argentina, sino que abriría un precedente riesgoso para todos los Estados que poseen empresas estratégicas con operaciones fuera de sus fronteras.

Este respaldo internacional refuerza el reclamo argentino y le otorga un aire de legitimidad frente a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. No obstante, el resultado final sigue siendo incierto y el país se prepara para una definición que marcará un hito tanto en lo jurídico como en lo económico.