Es oficial el aumento en las tarifas de gas: de cuánto es el incremento

milei motosierra

Subsidios en la mira

Los cuadros también contemplan a los usuarios R2, de consumo intermedio, organizados en subcategorías según rangos de uso, y a los R3, que agrupan a los residenciales de mayor demanda, igualmente divididos en segmentos. En ambos casos, las resoluciones aclaran que las tarifas incluyen el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) y que se mantienen las bonificaciones para los usuarios de los niveles 2 y 3, de acuerdo con el esquema de segmentación de subsidios.

“Las bonificaciones se aplicarán sobre el precio mayorista de la energía, según lo establecido por la Secretaría de Energía”, subrayan los textos oficiales. Además, se señala que corresponde emitir nuevos cuadros tarifarios que contemplen los precios actualizados del gas en PIST, el siguiente escalón de la RQT y la actualización prevista en las reglas básicas de la licencia.

Sin embargo el gobierno de Javier Milei prepara el nuevo esquema de subsidios a las tarifas de luz y gas que comenzará a regir desde principios de 2026. Así, la segmentación tarifaria vigente que se divide en tres niveles (ingresos altos, bajos y medios) quedará sin efecto, y se aplicará un nuevo régimen.

María Tettamanti María Tettamanti, secretaria de Energía de la Nación.

La Secretaría de Energía publicó el informe final de la consulta pública del nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) que contempla sólo dos categorías: hogares subsidiados y hogares que abonarán el costo pleno de la energía.

Así, el esquema se dividirá en dos tipos de hogares:

No mantendrán los subsidios los hogares que tengan ingresos familiares equivalentes a más de tres Canastas Básicas Totales (CBT). De acuerdo al último informe del INDEC, equivale a 3.771.987,09 pesos mensuales.

Mantendrán los subsidios los hogares con ingresos menores a tres CBT.