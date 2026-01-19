Video: así bajaban en Zárate los 7.000 autos electrificados enviados desde China

En Argentina empezaron sus operaciones en 2025, al margen de las decisiones del Ministerio de Comercio de China para con los aranceles de importación aplicados a bienes producidos en estas latitudes.

Volviendo al tema de los autos, este lunes se vio la descarga de miles de vehículos, entre híbridos y eléctricos, que "bajaron rodando" del barco en la terminal de Zárate.

La compañía china abrió una filial de la sede central, lo que implica la seriedad del asunto: las miras están puestas a largo plazo en el mercado automotor argentino.

"Hace 9 meses BYD decidió ingresar como filial y no a través de un importador en Argentina. Y de entrada tuvimos una preventa exitosa", comentó un ejecutivo citado por el matutino.

autos electricos e hibridos byd china

De paso, BYD desembarcó el 27 de mayo de 2025 en el Puerto de Suape, en Pernambuco, con una carga de 5.459 vehículos eléctricos e híbridos. Además, la compañía empezó a producir sus autos en lo que alguna vez fue una planta de Ford en Camaçari, estado de Bahía.

Ahí se empezaron a ensamblar en octubre de 2025 los modelos Dolphin Mini y Song Pro, y en tres meses se produjeron 20.000 unidades.

"Tenemos 12 concesionarios abiertos, la idea es llevarlos a 21. En tres meses el Dolphin Mini se convirtió en el modelo eléctrico más vendido de 2025. En este embarque estamos trayendo los modelos que comercializamos actualmente más el Atto 2. Las pruebas que hicimos a fin de año nos dio que el público quiere la pickup Shark, que llegará este año al mercado local", agregó.

La pickup Shark cuenta con un sistema híbrido enchufable que entrega más de 400 caballos de fuerza y una autonomía eléctrica de hasta 100 kilómetros, mientras que el Atto 2 DM-i combina un motor naftero con uno eléctrico y una batería que se puede recargar enchufándolo.

Tiene una batería que proporciona 110 km de autonomía eléctrica y hasta 1.100km. con el sistema híbrido.

Por ahora, el Atto 2 DM-i está en preventa con un precio de reserva de 200 dólares.