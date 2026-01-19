Cambió el pronóstico en Buenos Aires: qué pasa con las lluvias y cómo siguen las temperaturas
En pleno alivio para el calor extremo, el Servicio Meteorológico Nacional informa cómo seguirá el clima en el AMBA y si hay probabilidades de lluvias cercanas.
El verano en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) parece tener un alivio al calor, luego de un ingreso de frente frío el sábado que derivó en un inicio de semana con temperaturas menos extremas y con buenas condiciones del clima, sin lluvias por el momento, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Cuando se esperaba por la continuidad del calor intenso en el AMBA, cambió el pronóstico y el lunes transcurrió con marcas térmicas más cercanas a la primavera que a la estación estival, con nubosidad variable, una mínima de 12 grados y una máxima que subió hasta los 25.
Sin embargo, el regreso del calor no se haría esperar demasiado. Siempre de acuerdo con el organismo nacional, con el correr de la semana, las temperaturas máximas volverían a superar los 30 grados.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA y qué pasa con el calor
El pronóstico extendido del SMN, que llega hasta el próximo domingo, sigue sin prever lluvias en el AMBA. De esta manera, la continuidad de la semana se espera con buenas condiciones del clima, mientras que levemente comenzará a sentirse otra vez el calor.
Así, el martes se presenta con cielo despejado en la madrugada, algo nublado en la mañana y tarde, y ligeramente nublado en la noche; con temperaturas de entre 17 y 29 grados.
A partir del miércoles vuelve a sentir el calor en el AMBA. La jornada tendría cielo despejad en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; con una mínima de 19 grados y una máxima que treparía a 31.
Por el momento, el jueves sería la jornada más calurosa de la semana laboral, con cielo parcialmente nublado, acompañado de 20 grados para la mínima y 32 para la máxima.
El cierre de la semana sería todavía con buenas condiciones del clima, ya que el viernes tendría todavía cielo parcialmente nublado durante toda la jornada; con temperaturas de entre 22 y 32 grados.
El fin de semana sería con mucho calor en el AMBA: el sábados se anticipa con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 21 y 34 grados; mientras que el domingo tendría cielo mayormente nublado, con 21 grados de mínima y 32 de máxima.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario