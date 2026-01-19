Cambió el pronóstico en Buenos Aires: qué pasa con las lluvias y cómo siguen las temperaturas

Así, el martes se presenta con cielo despejado en la madrugada, algo nublado en la mañana y tarde, y ligeramente nublado en la noche; con temperaturas de entre 17 y 29 grados.

A partir del miércoles vuelve a sentir el calor en el AMBA. La jornada tendría cielo despejad en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; con una mínima de 19 grados y una máxima que treparía a 31.

smn (1) El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, sin lluvias pero con la vuelta del calor en Buenos Aires.

Por el momento, el jueves sería la jornada más calurosa de la semana laboral, con cielo parcialmente nublado, acompañado de 20 grados para la mínima y 32 para la máxima.

El cierre de la semana sería todavía con buenas condiciones del clima, ya que el viernes tendría todavía cielo parcialmente nublado durante toda la jornada; con temperaturas de entre 22 y 32 grados.

El fin de semana sería con mucho calor en el AMBA: el sábados se anticipa con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 21 y 34 grados; mientras que el domingo tendría cielo mayormente nublado, con 21 grados de mínima y 32 de máxima.