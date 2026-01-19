Alerta por la llegada de la tormenta solar más grande en 22 años, que afectará las comunicaciones: los efectos
Según informes sobre el clima espacial, es inminente la llegada de este fenómeno, que podría tener diferentes consecuencias en todo el planeta.
Los servicios meteorológicos espaciales han encendido las alarmas ante la inminente llegada de una tormenta solar de gran magnitud, que podría tener importantes consecuencias en las comunicaciones.
El fenómeno, provocado por una eyección de masa coronal (CME) lanzada desde el Sol, se desplaza a velocidades extremas y se espera que impacte contra el campo magnético terrestre entre la noche de este lunes y la mañana del martes.
El Met Office británico emitió un aviso amarillo de clima espacial, previendo una tormenta geomagnética de nivel G3. Aunque se considera poco probable que ocurran cortes de luz prolongados, los especialistas advierten que la navegación por GPS y las comunicaciones de radio de alta frecuencia podrían sufrir degradaciones significativas durante varias horas.
Por su parte, la NOAA (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EE. UU.) elevó la incertidumbre al lanzar una alerta por una posible tormenta nivel G4. En este escalafón, los riesgos se vuelven más críticos: podrían registrarse problemas generalizados en el control de tensión de las redes eléctricas y algunos sistemas de protección podrían desconectar activos clave para evitar daños mayores en la infraestructura.
Posibles efectos de la tormenta solar
- Apagones de comunicaciones de radio HF (alta frecuencia)
- Errores en posición GPS en latitudes altas
- Ruido en sistema de imágenes
Qué son las tormentas solares
Las tormentas solares se producen cuando el Sol expulsa nubes de plasma y campos magnéticos que viajan a través del viento solar. Al colisionar con la magnetosfera terrestre, generan corrientes eléctricas que pueden dañar los componentes electrónicos de los satélites en órbita y alterar las señales que permiten el funcionamiento de tecnologías cotidianas en la superficie.
¿Se verán auroras polares?
Krista Hammond, responsable de clima espacial, explicó que si bien hay incertidumbre sobre el minuto exacto del impacto, el fenómeno es lo suficientemente potente como para favorecer la aparición de auroras en latitudes más bajas de lo habitual.
No obstante, Hammond advirtió que la visibilidad dependerá de las condiciones meteorológicas locales: “Desgraciadamente, la presencia de nubes y lluvia para el martes por la noche podría dificultar la observación, incluso si la tormenta llega en el momento de mayor oscuridad”.
