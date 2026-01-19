Alerta por la llegada de la tormenta solar más grande en 22 años, que afectará las comunicaciones: los efectos

Posibles efectos de la tormenta solar

Apagones de comunicaciones de radio HF (alta frecuencia)

Errores en posición GPS en latitudes altas

Ruido en sistema de imágenes

Qué son las tormentas solares

Las tormentas solares se producen cuando el Sol expulsa nubes de plasma y campos magnéticos que viajan a través del viento solar. Al colisionar con la magnetosfera terrestre, generan corrientes eléctricas que pueden dañar los componentes electrónicos de los satélites en órbita y alterar las señales que permiten el funcionamiento de tecnologías cotidianas en la superficie.

¿Se verán auroras polares?

Krista Hammond, responsable de clima espacial, explicó que si bien hay incertidumbre sobre el minuto exacto del impacto, el fenómeno es lo suficientemente potente como para favorecer la aparición de auroras en latitudes más bajas de lo habitual.

No obstante, Hammond advirtió que la visibilidad dependerá de las condiciones meteorológicas locales: “Desgraciadamente, la presencia de nubes y lluvia para el martes por la noche podría dificultar la observación, incluso si la tormenta llega en el momento de mayor oscuridad”.