"Voces", lo nuevo de C5N: quién es la figura que liderará la primera edición del ciclo de debate
La primera edición de este ciclo llevará como título “La economía de tu bolsillo” y tendrá lugar el próximo miércoles 28 de octubre.
En medio de un tablero político y mediático atravesado por la alta tensión, la señal C5N ultima los detalles para el lanzamiento de "Voces", un ambicioso ciclo de debate que promete instalarse como uno de los platos fuertes en la agenda informativa.
Se trata de un flamante ciclo de encuentros presenciales ideado específicamente para debatir los grandes temas de la agenda pública de cara a la gente, sin intermediarios y con el foco puesto en las problemáticas que queman en la calle.
Y una de las grandes novedades es el nombre de la figura central que estará al frente del ciclo en su primera edición: se trata de Alejandro Bercovich.
"Voces", lo nuevo de C5N: un formato filoso y sin anestesia
Frente a un escenario económico cruzado por la incertidumbre, la escalada de precios y las dificultades cotidianas para llegar a fin de mes, los medios de comunicación buscan salir de los estudios de televisión para pisar el terreno. En esa línea, una señal de noticias decidió poner en marcha "Voces".
La primera edición de este ambicioso formato federal e interactivo llevará por título “La economía de tu bolsillo”, una propuesta pensada para desandar el impacto real, crudo y sin anestesia que las grandes decisiones macroeconómicas provocan en la vida diaria: el consumo, la erosión de los ingresos, la suba de tarifas, el empleo, las complicaciones para ahorrar y la imposibilidad estructural de proyectar a mediano plazo.
Alejandro Bercovich estará al frente del primer "Voces"
Si bien la expectativa alrededor de la convocatoria es alta, sin dudas que uno de los mayores atractivos se encuentra en la figura del economista y conductor de C5N.
Lejos de tratarse de un moderador neutral, la conducción estará en manos de uno de los periodistas y economistas más agudos, críticos y reconocidos de la pantalla chica, famoso por su estilo frontal para diseccionar los números de la economía real y poner contra las cuerdas los relatos oficiales.
De esta manera, el ciclo que buscará interpelar a la audiencia en su primera gran edición estará liderado por el inconfundible Alejandro Bercovich, quien asumirá el desafío de ponerle voz y rostro al debate sobre el estado actual de los bolsillos argentinos.
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