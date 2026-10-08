"Voces", lo nuevo de C5N: quién es la figura que liderará la primera edición del ciclo de debate

Alejandro Bercovich estará al frente del primer "Voces"

Si bien la expectativa alrededor de la convocatoria es alta, sin dudas que uno de los mayores atractivos se encuentra en la figura del economista y conductor de C5N.

Lejos de tratarse de un moderador neutral, la conducción estará en manos de uno de los periodistas y economistas más agudos, críticos y reconocidos de la pantalla chica, famoso por su estilo frontal para diseccionar los números de la economía real y poner contra las cuerdas los relatos oficiales.

De esta manera, el ciclo que buscará interpelar a la audiencia en su primera gran edición estará liderado por el inconfundible Alejandro Bercovich, quien asumirá el desafío de ponerle voz y rostro al debate sobre el estado actual de los bolsillos argentinos.