El derrumbe del consumo: caída fuerte en mayoristas y señales de alerta en supermercados

grafico ventas supermercados 1

El sector supermercadista, que suele funcionar como termómetro del consumo urbano, tampoco escapa a esta dinámica contractiva. El INDEC señaló que, en septiembre, el Índice de ventas totales a precios constantes en supermercados mostró una caída de 0,8% respecto a igual mes de 2024, un dato que muestra el desgaste del consumo cotidiano incluso en las cadenas más extendidas del país.

Pese a que el acumulado enero-septiembre de 2025 mantiene una variación creciente de 2,7%, el termómetro mensual ya marca otra cosa: la serie desestacionalizada evidenció una caída de 0,2% frente al mes anterior y la tendencia-ciclo anotó una variación negativa de 0,4%, lo que confirma que la curva comienza a inclinarse hacia abajo.

En términos nominales, las ventas relevadas en supermercados llegaron en septiembre a 1.962.363,0 millones de pesos, lo que representa un incremento de 23,8% frente al año previo, otra cifra que queda relativizada por la velocidad con la que avanzan los precios.

Entre los rubros que más subieron en el último año se ubican “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar”, con 53,4%; “Carnes”, con 45,2%; “Alimentos preparados y rotisería”, con 35,2%; y “Otros”, con 34,8%, una combinación que expresa con crudeza cómo aumentan tanto los bienes esenciales como los productos de consumo ocasional, en un mercado donde la inflación sigue marcando el paso.

grafico ventas supermercados 2