ANSES: el bono de más de $150.000 que está pasando desapercibido y nadie está tramitando

Hasta $165.863 por hijo menor.

por hijo menor. Más de $540.094 por hijo con discapacidad.

por hijo con discapacidad. Zona Austral (Santa Cruz, Tierra del Fuego y zonas diferenciadas): $219.116 por hijo menor; $713.498 por hijo con discapacidad.

Los montos confirmados de la Tarjeta Alimentar

Mientras se espera la devolución del 20%, ANSES sigue pagando la Tarjeta Alimentar, que se acredita automáticamente junto con la AUH. Los montos de noviembre 2025 son:

$55.250 para familias con un hijo.

para familias con un hijo. $86.936 para familias con dos hijos.

para familias con dos hijos. $114.062 para familias con tres o más hijos.

Pueden recibir este refuerzo:

Titulares de AUH con hijos menores de 17 años.

Titulares de AUH por discapacidad, sin límite de edad.

Personas embarazadas que cobran la AUE desde el tercer mes.

El depósito es automático, no requiere trámite previo, y es compatible con la presentación de la Libreta AUH y el cobro del 20% retenido.

El extra que pocos están tramitando

Cada año, miles de familias dejan de presentar la Libreta y pierden el 20% retenido. Este dinero solo se transfiere tras entregar el formulario firmado por la escuela y el centro de salud. En noviembre de 2025, los pagos pueden ser:

$165.000 por hijo menor

por hijo menor $540.000 por hijo con discapacidad

por hijo con discapacidad Más de $700.000 en la Zona Austral

El dinero ya pertenece al beneficiario, pero ANSES solo lo libera si se acreditan los requisitos básicos de la AUH.