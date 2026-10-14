El camión militar 6x6 que se transformó en un increíble hotel rodante con dos habitaciones con motor diésel
Conocé el BMY M931A2, un antiguo camión del ejército de Estados Unidos transformado en una impresionante casa rodante 6x6 diseñada para resistir el apocalipsis.
Existen vehículos para acampar un fin de semana y otros preparados para sobrevivir al fin del mundo. En esta última categoría destaca una espectacular casa rodante construida sobre un BMY M931A2 de 1990. Este gigante, originalmente diseñado para arrastrar pesadas cargas militares, hoy es una completa y poderosa casa todoterreno.
Cómo es el interior de esta increíble camper 6x6
El trabajo de conversión fue realizado en 2017 por la empresa Plan B Trucks en Utah. El exterior impone respeto con su carrocería roja y negra, un cabrestante eléctrico frontal y neumáticos Goodyear de medida 395/85 montados sobre llantas de 20 pulgadas. Para garantizar el avance en los terrenos más hostiles, el vehículo cuenta con un sistema centralizado de inflado que permite modificar la presión de las gomas en movimiento. La potencia está garantizada por un motor Cummins turbodiésel de 8.3 litros, asociado a una caja automática Allison de cinco velocidades y tracción total a sus seis ruedas.
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En marcado contraste con su rudeza exterior, el habitáculo ofrece un espacio sumamente acogedor y equipado. Con una altura libre de 2,16 metros, la vivienda dispone de dos camas de matrimonio tamaño queen, un sofá convertible y un comedor con asientos tapizados. La cocina de acero inoxidable no escatima en comodidades: tiene placa de inducción, microondas y una heladera con congelador. Para el aseo diario, incluye una ducha completa y un espacio independiente con inodoro.
Autonomía extrema y una subasta fallida
Esta casa rodante militar fue pensada para operar fuera de la red durante largas temporadas. Su enorme capacidad de almacenamiento le permite transportar casi 950 litros de agua limpia, además de depósitos adicionales para aguas grises y negras. El abastecimiento energético se sostiene gracias a un sistema compuesto por nueve paneles solares en el techo, un banco de baterías de litio de 140 Ah y un inversor Xantrex, lo que permite el funcionamiento de su aire acondicionado y el sistema de calefacción a gasoil.
A pesar de sus características excepcionales y de contar con neumáticos nuevos colocados en mayo de 2026, el gigante no logró cambiar de manos. En una reciente subasta finalizada el 12 de octubre en la plataforma Bring a Trailer, la oferta máxima alcanzó los 30.750 dólares. Sin embargo, la cifra fue insuficiente para superar el precio de reserva fijado por el vendedor.
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