El camión militar 6x6 que se transformó en un increíble hotel rodante con dos habitaciones con motor diésel

Cómo es el interior de esta increíble camper 6x6

El trabajo de conversión fue realizado en 2017 por la empresa Plan B Trucks en Utah. El exterior impone respeto con su carrocería roja y negra, un cabrestante eléctrico frontal y neumáticos Goodyear de medida 395/85 montados sobre llantas de 20 pulgadas. Para garantizar el avance en los terrenos más hostiles, el vehículo cuenta con un sistema centralizado de inflado que permite modificar la presión de las gomas en movimiento. La potencia está garantizada por un motor Cummins turbodiésel de 8.3 litros, asociado a una caja automática Allison de cinco velocidades y tracción total a sus seis ruedas.