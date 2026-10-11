Javier Milei viaja a Estados Unidos por quinta vez en el año para profundizar su agenda geopolítica
El Presidente partirá este martes por la noche hacia Washington, donde mantendrá encuentros empresariales y participará de actos institucionales.
El presidente Javier Milei emprenderá este martes a las 23:00 un nuevo viaje hacia Estados Unidos, lo que representará su quinta visita al país norteamericano desde el inicio de su gestión. La comitiva oficial desembarcará en Washington con el objetivo de consolidar las relaciones bilaterales, fortalecer lazos con el sector privado e intervenir en diversas actividades académicas y diplomáticas.
La agenda en territorio estadounidense comenzará el miércoles e incluirá discursos ante foros empresariales, entre ellos una disertación confirmada en la Cámara de Comercio. Asimismo, el mandatario participará de un encuentro enfocado en el combate contra el antisemitismo y asistirá a la Gala de la Herencia Hispana, donde será distinguido como invitado de honor.
Reconocimientos y proyecciones económicas
A lo largo de la estadía de tres días, la comitiva presidencial buscará exhibir los supuestos avances del programa económico de la Casa Rosada y captar inversiones para sectores clave de la economía argentina. Milei mantendrá además reuniones bilaterales con referentes del ámbito político y financiero local antes de emprender el regreso a Buenos Aires, previsto para el viernes por la noche.
Esta nueva gira reafirma la alineación estratégica del Gobierno con la potencia norteamericana en materia geopolítica. Tras completar su itinerario en Washington, no se descarta que el jefe de Estado sume un nuevo tramo internacional a su agenda de viajes durante las próximas semanas para participar en cumbres de la región.
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