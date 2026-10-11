Javier Milei viaja a Estados Unidos por quinta vez en el año para profundizar su agenda geopolítica

La agenda en territorio estadounidense comenzará el miércoles e incluirá discursos ante foros empresariales, entre ellos una disertación confirmada en la Cámara de Comercio. Asimismo, el mandatario participará de un encuentro enfocado en el combate contra el antisemitismo y asistirá a la Gala de la Herencia Hispana, donde será distinguido como invitado de honor.