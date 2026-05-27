El ejercicio ideal para descansar bien y tener un cuerpo saludable que recomienda los expertos en fitness
Hacer ejercicio intenso antes de dormir podría afectar el descanso, según un estudio con 15 mil adultos que reveló cuál es el mejor horario.
Desde hace tiempo, distintos estudios analizan la relación entre el fitness, el ejercicio físico y la salud del sueño. Gran parte de las investigaciones coinciden en que las personas activas suelen descansar mejor que quienes llevan una vida sedentaria, aunque algunos especialistas sostienen que entrenar por la mañana puede favorecer todavía más la calidad del sueño.
Ahora, un nuevo trabajo científico advirtió sobre los efectos del ejercicio intenso durante la noche. Según el estudio, hacer actividad física unas cuatro horas antes de dormir podría reducir el tiempo de descanso hasta en 43 minutos. Además, quienes realizan rutinas nocturnas de fitness pueden tardar hasta 80 minutos más en conciliar el sueño.
El mejor momento para ejercitarse
El horario en el que se realiza actividad física puede influir de manera directa en la calidad del sueño y en la salud. Un estudio realizado sobre casi 15 mil adultos reveló que hacer ejercicio intenso una o dos horas antes de acostarse puede dificultar el descanso, provocar más despertares nocturnos y aumentar el tiempo necesario para dormirse.
La investigación, encabezada por Josh Leota, también detectó que entrenar por la mañana o al menos cuatro horas antes de dormir favorece un mejor descanso. Según los especialistas, esto ayuda a que el cuerpo reduzca gradualmente su nivel de activación y mantenga equilibrado el ritmo circadiano.
Además, los expertos remarcaron que cuanto más exigente sea la rutina de fitness, más tiempo necesita el organismo para recuperarse antes de dormir. Por eso, para quienes solo pueden hacer ejercicio físico por la noche, recomendaron optar por entrenamientos livianos o incorporar técnicas de relajación como meditación o yoga suave después de la actividad.
Los ejercicios que mejoran el descanso
Según la National Sleep Foundation, algunos tipos de ejercicio físico ayudan más que otros a mejorar la calidad del sueño y favorecer un mejor descanso nocturno. Los especialistas remarcan que mantener una rutina de actividad física puede aportar beneficios importantes para la salud y reducir las dificultades para dormir.
- Actividad aeróbica: caminar, nadar o andar en bicicleta son ejercicios que ayudan a lograr un sueño más profundo y permiten conciliar el sueño más rápido. Además, este tipo de prácticas son de las más recomendadas dentro del mundo del fitness y la salud.
- Entrenamiento de fuerza: levantar pesas, usar bandas de resistencia o hacer ejercicios con el propio peso corporal también mejora el descanso. Según los expertos, combinar ejercicio aeróbico con trabajo de fuerza potencia todavía más los beneficios para el sueño.
- Yoga: esta disciplina se destaca por ayudar a relajar el cuerpo y disminuir el estrés. Gracias a sus técnicas de respiración y relajación, el yoga puede ser una gran herramienta para quienes tienen problemas para dormir o buscan mejorar su bienestar general
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