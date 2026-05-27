El ejercicio ideal para descansar bien y tener un cuerpo saludable que recomienda los expertos en fitness

Además, los expertos remarcaron que cuanto más exigente sea la rutina de fitness, más tiempo necesita el organismo para recuperarse antes de dormir. Por eso, para quienes solo pueden hacer ejercicio físico por la noche, recomendaron optar por entrenamientos livianos o incorporar técnicas de relajación como meditación o yoga suave después de la actividad.

Los ejercicios que mejoran el descanso

Según la National Sleep Foundation, algunos tipos de ejercicio físico ayudan más que otros a mejorar la calidad del sueño y favorecer un mejor descanso nocturno. Los especialistas remarcan que mantener una rutina de actividad física puede aportar beneficios importantes para la salud y reducir las dificultades para dormir.