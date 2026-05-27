Qué significa que un hombre le sea infiel a una mujer, según la psicología

Sin embargo, los expertos aclaran que ningún factor biológico determina por sí solo una conducta infiel. La personalidad, la historia emocional, el contexto social y la calidad del vínculo tienen un peso mucho más importante.

La psicología también sostiene que muchas infidelidades aparecen como consecuencia de problemas de autoestima o de una búsqueda constante de validación externa.

En muchos casos, el engaño termina funcionando como un síntoma de conflictos emocionales más profundos dentro de la relación.

Cómo prevenir la infidelidad: lo que recomienda la psicología

Los especialistas remarcan que una de las claves más importantes para prevenir conflictos dentro de la pareja es mantener una comunicación abierta y honesta.

Poder expresar necesidades emocionales, frustraciones o incomodidades ayuda a evitar acumulaciones de resentimiento y distanciamiento afectivo.

Otro aspecto importante es trabajar el autoconocimiento. Comprender qué necesita cada persona dentro de una relación puede ayudar a fortalecer el vínculo y detectar problemas antes de que generen daños mayores.

La confianza mutua también aparece como uno de los pilares fundamentales para sostener relaciones saludables y estables en el tiempo.

Cuando la infidelidad ya ocurrió, muchos profesionales recomiendan realizar terapia de pareja para trabajar la reconstrucción de la confianza, mejorar la comunicación y comprender qué factores llevaron a esa situación.

La psicología sostiene que entender las causas de una infidelidad no implica justificarla, sino intentar comprender dinámicas emocionales complejas para evitar que vuelvan a repetirse.