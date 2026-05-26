¿Conviene hacer ejercicios estando resfriado? La respuesta de los expertos

De todos modos, aclaran que esto depende de cada caso y que los entrenamientos exigentes o de alto impacto podrían empeorar considerablemente los síntomas y retrasar la recuperación.

Para saber cuándo conviene entrenar y cuándo es mejor descansar, muchos expertos utilizan la conocida regla del cuello. Esta recomendación indica que, si los síntomas aparecen únicamente por encima del cuello —como congestión nasal, estornudos, dolor leve de garganta o moqueo—, se puede realizar actividad física moderada sin mayores riesgos.

En cambio, si el resfrío viene acompañado por fiebre, dolor muscular, tos fuerte, presión en el pecho o agotamiento corporal, lo más aconsejable es evitar el ejercicio y priorizar el descanso.

Además, especialistas remarcan que atravesar un cuadro viral no es el momento indicado para buscar un mejor rendimiento deportivo ni exigir de más al cuerpo. Mientras el organismo combate la enfermedad, necesita conservar energía para recuperarse correctamente.

Por eso, para cuidar la salud, recomiendan optar por actividades suaves como caminatas, bicicleta fija a baja intensidad o ejercicios livianos de movilidad y estiramiento hasta sentirse completamente recuperado.