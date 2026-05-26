¿Conviene hacer ejercicios estando resfriado? La respuesta de los expertos
Un experto en medicina deportiva explicó cuál es la clave para evitar uno de los errores más comunes al momento de entrenar.
Cuando aparece un resfrío, una de las consultas más comunes relacionadas con la salud y el ejercicio físico es si conviene seguir entrenando o hacer reposo. Sobre este tema habló Michael Jonesco, especialista en medicina deportiva del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio, quien explicó qué sucede en el organismo durante el cuadro.
Según detalló el experto, cuando una persona atraviesa un resfrío, el cuerpo utiliza gran parte de su energía para combatir la infección, por lo que queda menos capacidad para realizar actividad física.
Esto puede generar menor resistencia, fatiga muscular y sensación de agotamiento incluso antes de empezar el entrenamiento o apenas comienza la entrada en calor. Además, remarcan que cuidar la salud durante estos procesos resulta clave para evitar un mayor desgaste físico.
La importancia de cuidar la salud
No todos los especialistas coinciden en que el reposo absoluto sea siempre la mejor alternativa. Algunos profesionales vinculados a la salud y la medicina deportiva aseguran que hacer ejercicio físico de baja intensidad durante un resfrío puede ayudar a mejorar el ánimo, activar el cuerpo y generar una sensación de bienestar.
De todos modos, aclaran que esto depende de cada caso y que los entrenamientos exigentes o de alto impacto podrían empeorar considerablemente los síntomas y retrasar la recuperación.
Para saber cuándo conviene entrenar y cuándo es mejor descansar, muchos expertos utilizan la conocida regla del cuello. Esta recomendación indica que, si los síntomas aparecen únicamente por encima del cuello —como congestión nasal, estornudos, dolor leve de garganta o moqueo—, se puede realizar actividad física moderada sin mayores riesgos.
En cambio, si el resfrío viene acompañado por fiebre, dolor muscular, tos fuerte, presión en el pecho o agotamiento corporal, lo más aconsejable es evitar el ejercicio y priorizar el descanso.
Además, especialistas remarcan que atravesar un cuadro viral no es el momento indicado para buscar un mejor rendimiento deportivo ni exigir de más al cuerpo. Mientras el organismo combate la enfermedad, necesita conservar energía para recuperarse correctamente.
Por eso, para cuidar la salud, recomiendan optar por actividades suaves como caminatas, bicicleta fija a baja intensidad o ejercicios livianos de movilidad y estiramiento hasta sentirse completamente recuperado.
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