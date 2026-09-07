Heráclito el filósofo y su profunda reflexión sobre el paso del tiempo.

Nacido en la región de Jonia entre los siglos VI y V a.C., este pensador presocrático fue apodado tradicionalmente como el Oscuro de Éfeso debido a su estilo aforístico y enigmático. En su compleja cosmología aparecen conceptos estructurantes como el fuego, el logos y la unidad de los contrarios. Para su escuela teórica la estabilidad es una ilusión, argumentando que la realidad se comprende mejor a través del movimiento, la tensión y el contraste.