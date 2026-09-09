El filósofo que compartía sus reflexiones sobre el crecimiento personal y los vínculos
Las determinaciones de uno de los grandes pensadores atraviesa generaciones y reabre el debate sobre el valor del tiempo y la manera en que elegimos vivirlo.
Las enseñanzas de los grandes filosofos continúan encontrando eco en la actualidad, especialmente en una sociedad marcada por el ritmo acelerado, las interrupciones permanentes y la sensación de que nunca alcanza el tiempo. En ese contexto, una célebre reflexión de Séneca volvió a cobrar relevancia: mientras las personas postergan decisiones y proyectos, la vida sigue avanzando.
El pensador romano, una de las figuras más representativas del estoicismo, llamó la atención sobre una conducta frecuente que atraviesa generaciones: dejar para más adelante aquello que podría resolverse en el presente. Su mensaje, formulado hace siglos, mantiene vigencia porque apunta a una experiencia cotidiana que sigue afectando a millones de personas.
La reflexión de Séneca
En la séptima carta dirigida a Lucilio, el filósofo resume su postura con una máxima sobre los vínculos: “Recógete en tu interior cuanto te sea posible; trata con los que han de hacerte mejor; acoge a aquellos que tú puedes mejorar.” La frase concentra una de las ideas prácticas más importantes del estoicismo.
Para Séneca, recogerse en uno mismo no significa aislarse de los demás. Se trata de construir una fortaleza interior que permita conservar el juicio propio incluso cuando el entorno ejerce presión. Lo importante es mantener la capacidad de decidir según los propios valores.
La amistad también ocupa un lugar central en esta mirada. Los vínculos pueden convertirse en una escuela moral, donde las personas se ayudan a reconocer sus errores, mejorar y sostener aquello que consideran importante. Por eso, elegir a quién dejar entrar en nuestra intimidad también implica una decisión sobre qué tipo de persona queremos ser.
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