El filósofo que compartía sus reflexiones sobre el crecimiento personal y los vínculos.

La reflexión de Séneca

En la séptima carta dirigida a Lucilio, el filósofo resume su postura con una máxima sobre los vínculos: “Recógete en tu interior cuanto te sea posible; trata con los que han de hacerte mejor; acoge a aquellos que tú puedes mejorar.” La frase concentra una de las ideas prácticas más importantes del estoicismo.