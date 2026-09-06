Qué pensaba Platón sobre la riqueza y la pobreza: un adelantado a la época

Cuando ocurre lo contrario y los deseos toman el control, la consecuencia no suele ser una mayor satisfacción, sino una sensación permanente de falta. Cada objetivo alcanzado genera rápidamente una nueva necesidad, muchas veces más ambiciosa que la anterior. Así, quien consigue aumentar sus ingresos puede terminar sintiendo que necesita todavía más dinero para estar conforme.

Desde esa perspectiva, Platón plantea cambiar el enfoque del problema. La salida no consiste necesariamente en acumular riqueza, sino en aprender a ordenar aquello que se desea. Para el pensador griego, no se trata de convertir la austeridad en una virtud obligatoria, sino de comprender que un deseo que no reconoce límites puede convertirse en una de las principales fuentes de insatisfacción.

La historia también permite encontrar casos que parecen confirmar esta paradoja. Uno de ellos es el de Cristóbal Colón, utilizado por Dostoievski en una de sus reflexiones más conocidas. Aunque protagonizó el descubrimiento de un continente, murió en 1506 en medio de reclamos, conflictos políticos, dificultades económicas y con la sensación de no haber recibido el reconocimiento que esperaba.

El alcance de su hazaña no consiguió eliminar la brecha entre aquello que había logrado y lo que consideraba que merecía. La riqueza del éxito no siempre alcanza para satisfacer las expectativas personales cuando estas continúan creciendo.

Dostoievski, familiarizado con el sufrimiento y los conflictos internos, expresó la misma idea desde otra perspectiva: “Colón no fue feliz cuando descubrió América, sino mientras la descubría”. Separadas por más de dos milenios, las reflexiones de ambos autores coinciden en un punto central: la felicidad no necesariamente se encuentra en alcanzar el resultado, del mismo modo que la pobreza tampoco puede reducirse a la simple ausencia de bienes.