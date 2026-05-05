El Financial Times advierte sobre el desgaste de Javier Milei

milei caputo

El artículo también puso el foco en el caso de Manuel Adorni, señalándolo como uno de los elementos más perjudiciales para la imagen del oficialismo. Las investigaciones sobre presuntos gastos incompatibles con sus ingresos, así como sobre propiedades y viajes, fueron destacados como factores de impacto.

A su vez, se mencionaron otras polémicas recientes, como renuncias dentro del espacio oficialista y controversias vinculadas a iniciativas impulsadas por el Presidente.

A este escenario se suman tensiones internas dentro del gobierno, particularmente entre figuras claves del entorno presidencial, así como un endurecimiento del discurso de Milei contra la prensa. En ese contexto, el medio también observó un cambio en el panorama político de cara a las elecciones de 2027, donde la reelección, antes considerada probable, aparece hoy más incierta.

Si bien el informe reconoció avances en materia inflacionaria y proyecciones de crecimiento económico, advirtió que estos se concentran en sectores específicos como la energía, la minería y el agro, mientras que amplios sectores de la economía siguen mostrando signos de debilidad. Según analistas consultados, el gobierno deberá reorientar su estrategia y priorizar la recuperación del nivel de actividad si busca revertir la tendencia negativa en la percepción pública.