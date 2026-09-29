El Gobierno activó becas alimentarias para adultos de Buenos Aires que no trabajan
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilitó la solicitud virtual de las becas alimentarias para los estudiantes adultos. Conocé los requisitos.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que ya se encuentra habilitada la inscripción para solicitar las becas alimentarias dirigidas a estudiantes que asisten a instituciones públicas para adultos. Este importante beneficio anual garantiza el acceso a viandas, comedores o refrigerios durante todo el ciclo lectivo vigente en territorio porteño.
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Cómo realizar los trámites y quiénes pueden acceder al programa para adultos de la Ciudad
La medida incluye a quienes cursan en Programas de Alfabetización, Escuelas Primarias para adultos, Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS), Bachilleratos Populares y Centros de Formación Profesional. Para acceder al 100% de la cobertura, los ingresos del grupo familiar no deben superar el equivalente a 2,5 sueldos mínimos del convenio de empleados de comercio, mientras que se otorgarán medias becas si no exceden los 3,5 salarios.
Uno de los puntos clave del sistema es que contempla a las personas que no cuentan con un empleo formal. Quienes se encuentren desocupados o trabajen en la informalidad, podrán acreditar su situación presentando la Certificación Negativa de Anses o una declaración jurada de ingresos al momento de completar el formulario. Además, las familias con integrantes que padezcan alguna enfermedad crónica podrán deducir los gastos del tratamiento médico del cálculo total de ingresos.
El proceso de inscripción se realiza de forma 100% virtual a través del sistema web oficial del Ministerio de Educación. Los interesados deberán cargar una foto de su DNI y los comprobantes correspondientes. Ante cualquier duda, los estudiantes pueden comunicarse con "Boti", el chat de la Ciudad, enviando la palabra clave al número de WhatsApp de atención ciudadana para recibir asistencia en tiempo real.
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