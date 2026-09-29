El Gobierno activó becas alimentarias para adultos de Buenos Aires que no trabajan

Uno de los puntos clave del sistema es que contempla a las personas que no cuentan con un empleo formal. Quienes se encuentren desocupados o trabajen en la informalidad, podrán acreditar su situación presentando la Certificación Negativa de Anses o una declaración jurada de ingresos al momento de completar el formulario. Además, las familias con integrantes que padezcan alguna enfermedad crónica podrán deducir los gastos del tratamiento médico del cálculo total de ingresos.