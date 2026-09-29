El Gobierno activó un sueldo extra de retroactivos a pagar el 15 de octubre para paliar la pérdida de ingresos

La Secretaría de Trabajo del gobierno de Javier Milei avaló el nuevo esquema paritario alcanzado por la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FeSiMaF) con las cámaras empresariales. El acuerdo salarial contempla aumentos de sueldo acumulativos del 5,81% para el trimestre julio-septiembre de 2026, con el objetivo de recomponer los ingresos del personal marítimo y fluvial.