El Gobierno activó un sueldo extra de retroactivos a pagar el 15 de octubre para paliar la pérdida de ingresos
La Secretaría de Trabajo del gobierno de Javier Milei homologó los nuevos aumentos de sueldo para el sector marítimo. Cuándo y cómo se pagarán los retroactivos.
La Secretaría de Trabajo del gobierno de Javier Milei avaló el nuevo esquema paritario alcanzado por la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FeSiMaF) con las cámaras empresariales. El acuerdo salarial contempla aumentos de sueldo acumulativos del 5,81% para el trimestre julio-septiembre de 2026, con el objetivo de recomponer los ingresos del personal marítimo y fluvial.
Cómo se pagan los retroactivos y el cronograma de paritarias
El incremento convenido se aplicará en tres etapas consecutivas: un 2% en julio, un 1,9% en agosto y un 1,8% en septiembre, alcanzando los porcentajes máximos homologables por la autoridad laboral dentro del período paritario que se extiende hasta el 31 de marzo de 2027.
Para saldar la recomposición pendiente, se fijaron dos fechas clave de pago según la cámara patronal correspondiente:
- Cámara Naviera Argentina (CNA) y Cámara de Armadores de Remolcadores (CAR): los trabajadores bajo este convenio percibirán las sumas retroactivas de julio y agosto el próximo 15 de octubre.
- Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA), CARBA y ACAENA: las diferencias salariales correspondientes a ambos meses se liquidarán el 13 de octubre.
La FeSiMaF, conducida por el titular del SOMU Omar Durdos, nuclea a gremios clave de la actividad fluvial y marítima como el SICONARA, el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo, Capitanes de Ultramar, Maquinistas Navales y Electricistas Navales, cuyos afiliados contarán con este alivio en sus haberes.
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