El Gobierno activó la Resolución 418/2026 y puede haber fin de semana largo de cuatro días en Buenos Aires
El Gobierno de Buenos Aires oficializó un feriado local para este martes 29 de septiembre. Sumado al asueto mercantil de hoy, se forma un finde extralargo.
El Gobierno bonaerense dispuso un nuevo feriado para este martes 29 de septiembre en varios distritos. Gracias a esta medida, los trabajadores de dichas localidades que hoy disfrutan del descanso por el Día del Empleado de Comercio lograrán encadenar un histórico e inesperado fin de semana largo de cuatro días.
Qué distritos gozarán del feriado optativo según la Resolución 418/2026
La normativa oficial, rubricada por el ministro de Gobierno Carlos Alberto Bianco, declara la jornada como no laborable para la Administración Pública y el Banco Provincia, mientras que será de carácter optativo para la industria, el comercio y el resto de las actividades del sector privado.
Las localidades que se verán beneficiadas por sus celebraciones patronales y aniversarios fundacionales incluyen a San Miguel, General Alvarado, la localidad de San Miguel Arcángel (partido de Adolfo Alsina) y Rivadavia. La decisión del Ejecutivo provincial tiene como objetivo fomentar dichas festividades y facilitar una mayor participación de toda la comunidad en los festejos locales.
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De esta manera, aquellos trabajadores que estén alcanzados por la resolución municipal de asueto administrativo y que, a su vez, formen parte del sector mercantil que hoy no prestó tareas por su día gremial, habrán conformado un descanso XL ininterrumpido desde el pasado sábado.
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