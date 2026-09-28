El Gobierno activó la Resolución 418/2026 y puede haber fin de semana largo de cuatro días en Buenos Aires

Las localidades que se verán beneficiadas por sus celebraciones patronales y aniversarios fundacionales incluyen a San Miguel, General Alvarado, la localidad de San Miguel Arcángel (partido de Adolfo Alsina) y Rivadavia. La decisión del Ejecutivo provincial tiene como objetivo fomentar dichas festividades y facilitar una mayor participación de toda la comunidad en los festejos locales.