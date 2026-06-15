El insólito caso del jugador de Cabo Verde convocado por LinkedIn: "Pensé que era spam"
Roberto “Pico” Lopes, una de las figuras en el empate histórico ante España, fue reclutado para Cabo Verde a través de un mensaje en la red social profesional.
La historia de Cabo Verde en el Mundial 2026 parece sacada de un guion cinematográfico. Ante la escasez de futbolistas profesionales en su territorio, la federación nacional recurrió a una estrategia inédita: utilizar LinkedIn para rastrear talentos de la diáspora repartidos por toda Europa.
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¿Cómo fue la insólita convocatoria de Roberto “Pico” Lopes?
El defensor Roberto “Pico” Lopes, nacido en Dublín y de padre caboverdiano, protagonizó un caso que hoy recorre el mundo. El entonces seleccionador Rui Águas lo contactó inicialmente por la red social profesional, pero Lopes, quien no habla portugués, ignoró el mensaje al considerar que era "spam" o un fraude.
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La insistencia clave: Nueve meses después, el entrenador volvió a escribirle, pero esta vez en inglés, lo que permitió que el jugador prestara atención a la propuesta.
El debut: Lopes aceptó defender los colores de la tierra de su familia, debutando en 2019 y acumulando desde entonces 44 partidos internacionales con los "Tiburones Azules".
Un empate que hizo historia en el Mundial 2026
Este lunes, la estrategia de reclutamiento basada en mensajes de LinkedIn demostró su efectividad al lograr un histórico empate 0-0 ante España en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El resultado, obtenido durante el debut en el Grupo H, representa una de las grandes sorpresas de la actual Copa del Mundo.
Pese a la frustración de la selección española, cuyo referente Rodri destacó la dificultad que presentaron los africanos al jugar "tan físicos y replegados", el pequeño archipiélago logró un hito. La clasificación a este Mundial —la primera en la historia del país— ya había sido una hazaña lograda tras vencer a Eswatini y terminar líderes de su grupo en las eliminatorias, superando incluso a Camerún.
Hoy, bajo la dirección técnica de Pedro Leitão Brito, conocido como "Bubista", Cabo Verde no solo compite en su primera Copa del Mundo, sino que lo hace con un equipo que se formó, en gran medida, gracias a la tecnología y la perseverancia digital.
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