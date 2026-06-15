El insólito caso del jugador de Cabo Verde convocado por LinkedIn: "Pensé que era spam"

Pese a la frustración de la selección española, cuyo referente Rodri destacó la dificultad que presentaron los africanos al jugar "tan físicos y replegados", el pequeño archipiélago logró un hito. La clasificación a este Mundial —la primera en la historia del país— ya había sido una hazaña lograda tras vencer a Eswatini y terminar líderes de su grupo en las eliminatorias, superando incluso a Camerún.

Hoy, bajo la dirección técnica de Pedro Leitão Brito, conocido como "Bubista", Cabo Verde no solo compite en su primera Copa del Mundo, sino que lo hace con un equipo que se formó, en gran medida, gracias a la tecnología y la perseverancia digital.