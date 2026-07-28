El inesperado problema que tiene Vozinha en Chile antes de debutar en Colo Colo
El arquero caboverdiano, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, comenzará una nueva etapa en el fútbol chileno con una mejora salarial muy importante.
La destacada actuación de Josimar José Évora Dias durante el Mundial 2026 le abrió las puertas de uno de los clubes más importantes de Sudamérica. El experimentado arquero de Cabo Verde, conocido internacionalmente como Vozinha, fue anunciado como nuevo futbolista de Colo Colo y firmó un vínculo por los próximos 18 meses, en una incorporación que despertó una enorme expectativa entre los hinchas del conjunto chileno.
Sin embargo, antes incluso de debutar oficialmente, el guardameta se encontró con un inconveniente inesperado. A diferencia de lo que ocurrió a lo largo de toda su carrera profesional y durante la Copa del Mundo, no podrá utilizar el sobrenombre que lo hizo conocido a nivel internacional debido a una disposición vigente en el fútbol chileno.
a reglamentación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), específicamente el artículo 36° de las Bases del campeonato de Primera División, establece que los jugadores deben llevar en la espalda el apellido paterno y/o materno. El mismo texto también aclara de manera expresa: "No se admitirán apodos, apelativos o sobrenombres".
Esa normativa obliga al arquero a utilizar "Évora" o "Dias" en su camiseta mientras la disposición permanezca vigente. De acuerdo con lo informado por Redgol, la única alternativa para que el futbolista pueda volver a exhibir el nombre Vozinha sería que Blanco y Negro impulse una modificación reglamentaria ante el Consejo de Presidentes de la ANFP. Mientras esa posibilidad no avance, el arquero deberá adaptarse a las reglas actuales del certamen chileno.
El apodo que lo acompañó durante toda su carrera tiene un significado muy especial. En portugués, Vozinha puede traducirse como "abuelita" y nació durante su infancia en Mindelo, la segunda ciudad más importante de Cabo Verde. Criado por sus abuelos debido a las obligaciones laborales de su madre y a la actividad militar de su padre, Josimar encontraba refugio junto a su abuela cada vez que discutía con chicos mayores mientras jugaba al fútbol en las calles del barrio.
Aquella costumbre terminó convirtiéndose en un sobrenombre que, con el paso de los años, trascendió fronteras y terminó siendo reconocido por millones de aficionados durante el Mundial. Su rendimiento en la Copa del Mundo fue uno de los factores determinantes para concretar el salto al fútbol chileno. Las actuaciones del experimentado guardameta llamaron la atención del Cacique, que decidió incorporarlo como una de las caras nuevas para afrontar la segunda parte de la temporada.
El impactante salto en el salario de Vozinha tras su llegada a Colo Colo
Además del desafío deportivo, el cambio también representará una importante mejora económica para el arquero de 40 años. Según informó ADN Deportes, Vozinha percibirá un salario cercano a los 47 millones de pesos chilenos por mes, equivalentes a unos 48.000 dólares mensuales. Esa cifra lo posiciona dentro del segmento medio de los futbolistas mejor remunerados del plantel albo.
El incremento resulta significativo si se compara con sus ingresos en el GD Chaves de Portugal. De acuerdo con Redgol, en el club europeo cobraba menos de 10.000 dólares mensuales, por lo que su llegada a Colo Colo implicó un salto salarial de gran magnitud, además de la posibilidad de competir en uno de los equipos con mayor historia y repercusión del continente.
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