El inesperado problema que tiene Vozinha en Chile antes de debutar en Colo Colo

Aquella costumbre terminó convirtiéndose en un sobrenombre que, con el paso de los años, trascendió fronteras y terminó siendo reconocido por millones de aficionados durante el Mundial. Su rendimiento en la Copa del Mundo fue uno de los factores determinantes para concretar el salto al fútbol chileno. Las actuaciones del experimentado guardameta llamaron la atención del Cacique, que decidió incorporarlo como una de las caras nuevas para afrontar la segunda parte de la temporada.

El saludo de Lionel Messi con Vozinha al finalizar el duelo entre Argentina y Cabo Verde.

El impactante salto en el salario de Vozinha tras su llegada a Colo Colo

Además del desafío deportivo, el cambio también representará una importante mejora económica para el arquero de 40 años. Según informó ADN Deportes, Vozinha percibirá un salario cercano a los 47 millones de pesos chilenos por mes, equivalentes a unos 48.000 dólares mensuales. Esa cifra lo posiciona dentro del segmento medio de los futbolistas mejor remunerados del plantel albo.

El incremento resulta significativo si se compara con sus ingresos en el GD Chaves de Portugal. De acuerdo con Redgol, en el club europeo cobraba menos de 10.000 dólares mensuales, por lo que su llegada a Colo Colo implicó un salto salarial de gran magnitud, además de la posibilidad de competir en uno de los equipos con mayor historia y repercusión del continente.