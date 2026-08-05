ARCA: los detalles sobre cómo quedó conformada la tabla de categorías y cuánto se pagará en agosto 2026

A partir de agosto, quienes presten servicios y estén inscriptos en la categoría máxima abonarán una cuota estimada de $1.613.811 por mes, mientras que los contribuyentes dedicados a actividades comerciales pagarán alrededor de $701.827. De todos modos, el monto definitivo dependerá de la categoría en la que cada monotributista quede ubicado luego de completar la recategorización de ARCA.

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Recategorización: plazos y requisitos para el trámite

En los próximos días, ARCA pondrá en funcionamiento el sistema para la segunda recategorización del Monotributo de 2026, un trámite que podrá realizarse hasta el 5 de agosto. Para determinar si corresponde cambiar de categoría, los contribuyentes deberán revisar la facturación acumulada entre julio de 2025 y junio de 2026. Si los ingresos obtenidos quedan por encima o por debajo de los parámetros vigentes de su categoría, será obligatorio actualizar su situación dentro del régimen.

Al momento de completar la recategorización, ARCA no solo toma en cuenta los ingresos brutos, sino también otros parámetros que se ajustan de manera periódica. Entre ellos figura el precio máximo unitario para quienes venden bienes, que se ubicará en torno a los $716.559, y el monto anual de los alquileres devengados, que para la categoría más alta tendrá un tope cercano a $8,3 millones.

El procedimiento se realiza completamente online mediante el sitio web o la aplicación oficial de ARCA. Además, la plataforma suele mostrar de forma automática los datos de la facturación electrónica, lo que agiliza el trámite y facilita la verificación de la información antes de confirmar la nueva categoría.

Controles de oficio y excepciones al sistema

La recategorización del Monotributo no alcanza a todos los contribuyentes. Están exceptuados quienes se inscribieron en el régimen hace menos de seis meses y aquellos que, luego de analizar sus parámetros, comprueben que continúan encuadrados en la misma categoría. De todos modos, ARCA recomienda revisar la situación, ya que una vez vencido el plazo pone en marcha controles sobre la información declarada y puede aplicar recategorizaciones de oficio cuando detecta inconsistencias entre los ingresos informados, los gastos o los movimientos bancarios.

Este tipo de fiscalizaciones suele derivar cada semestre en miles de cambios de categoría realizados de manera automática. En la última revisión, ARCA recategorizó de oficio a más de 220.000 monotributistas, una decisión que en numerosos casos dio lugar a reclamos y pedidos de revisión por parte de los contribuyentes.

Para evitar inconvenientes, los especialistas aconsejan controlar con anticipación toda la información vinculada al Monotributo, incluyendo las facturas emitidas, los consumos, los movimientos registrados y el resto de los parámetros que evalúa ARCA. De esa manera, será posible completar la recategorización correctamente antes de que finalice el plazo previsto para el 5 de agosto.