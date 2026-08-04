ARCA: los días clave a los que los monotributistas deben estar atentos

Ingresos brutos acumulados en los últimos 12 meses.

acumulados en los últimos 12 meses. Superficie destinada al desarrollo de la actividad, cuando aplique.

Consumo de energía eléctrica relacionado con la actividad económica.

Monto de los alquileres del inmueble utilizado para trabajar, en caso de existir.

Cuando alguno de estos parámetros supera o queda por debajo de los límites establecidos para la categoría vigente, el monotributista debe realizar la recategorización. En el proceso correspondiente a julio y agosto de 2026, el organismo analiza la actividad desarrollada entre julio de 2025 y junio de 2026. Con esa información, el sistema determina si corresponde permanecer en la misma categoría, ascender o descender dentro del Monotributo.

El trámite se realiza de manera online a través del Portal Monotributo, ingresando con CUIT y Clave Fiscal. Allí, ARCA muestra los datos registrados y propone una categoría de acuerdo con la información disponible. Si el contribuyente detecta diferencias entre los datos del sistema y su facturación real, deberá corregirlos antes de validar la gestión.

Es importante tener en cuenta que no todos los monotributistas están obligados a cumplir con este procedimiento. Quedan exceptuados quienes lleven menos de seis meses inscriptos en el régimen simplificado y aquellos cuyos parámetros continúen dentro de los límites de su categoría actual. De todos modos, siempre es recomendable ingresar al portal de ARCA para revisar que la información registrada sea correcta.

No cumplir con la recategorización cuando corresponde puede traer consecuencias. Si un monotributista debía pasar a una categoría superior y no realiza el trámite, ARCA está facultada para aplicar una multa de hasta el 50% del impuesto integrado y del aporte previsional del período, además de efectuar una recategorización de oficio.

En cambio, si debía bajar de categoría y no lo hace, seguirá abonando un importe mayor al que le correspondería hasta la próxima revisión.

Las importantes fechas de ARCA para anotar en el calendario

Entre julio y agosto de 2026, los monotributistas deben prestar especial atención al calendario de ARCA, ya que en ese período se concentran algunos de los trámites y vencimientos más importantes del Monotributo. Tener presentes estas fechas permite evitar demoras, errores administrativos y posibles sanciones.

Las fechas clave son las siguientes:

Del 1 de agosto de 2026 al 31 de enero de 2027: comienza a regir la nueva escala del Monotributo correspondiente al segundo semestre.

comienza a regir la nueva escala del correspondiente al segundo semestre. 5 de agosto de 2026: vence el plazo para realizar la recategorización obligatoria.

vence el plazo para realizar la obligatoria. Del 6 al 20 de agosto de 2026: período en el que ARCA puede efectuar recategorizaciones de oficio a partir de los controles realizados por el organismo.

período en el que puede efectuar recategorizaciones de oficio a partir de los controles realizados por el organismo. 20 de agosto de 2026: vence el pago mensual de agosto, que ya deberá abonarse con los valores establecidos en la nueva tabla.

Más allá de este cronograma, ARCA mantiene dos períodos de recategorización por año para cada monotributista: uno con fecha límite el 5 de febrero y otro el 5 de agosto. En ambos casos, el organismo analiza la actividad desarrollada durante los 12 meses anteriores para determinar si corresponde modificar la categoría. Llevar un seguimiento de estas fechas resulta fundamental para cumplir con las obligaciones fiscales, conservar la categoría correcta y evitar inconvenientes dentro del régimen simplificado.