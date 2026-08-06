ARCA: cuáles son las fechas clave de agosto a tener en cuenta

Pareja endeudada por el monotributo de ARCA

El 5 de agosto vencerá el plazo para completar la recategorización. Para definir la categoría correspondiente será necesario analizar los datos acumulados de los últimos 12 meses, es decir, el período comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026. En esa evaluación deberán contemplarse la facturación anual, la superficie destinada a la actividad cuando corresponda, el consumo de energía eléctrica, los alquileres devengados y el resto de los indicadores previstos por la ARCA.

Finalizada la instancia de actualización voluntaria, la ARCA llevará adelante recategorizaciones de oficio entre el 6 y el 20 de agosto mediante controles automáticos sobre la información disponible en sus sistemas.

El último vencimiento importante para quienes integran el régimen simplificado será el 20 de agosto, fecha en la que deberá abonarse la cuota mensual del monotributo. Ese pago ya reflejará los nuevos importes establecidos por la tabla que comenzó a regir desde el inicio del mes.

Qué pasa si cargás mal los datos en la recategorización

Realizar la recategorización del monotributo con datos erróneos puede derivar en costos adicionales para el contribuyente. Si la ARCA detecta inconsistencias entre la información declarada y la que surge de sus registros, está habilitada para modificar la categoría de manera automática mediante un procedimiento de oficio.

En esos casos, el organismo puede asignar una categoría superior a la que correspondía originalmente. Esto implica que el monotributista deberá afrontar una deuda por la diferencia entre las cuotas que abonó y las que realmente debía pagar. A ese monto se le suman intereses por mora y, cuando la normativa lo establece, una multa equivalente al 50% del impuesto omitido.

Si el error fue cometido por el propio contribuyente al momento de realizar la recategorización y quedó encuadrado en una categoría más alta de la que le correspondía, es posible solicitar una corrección. El trámite debe efectuarse a través del servicio Presentaciones Digitales de la ARCA, eligiendo la opción destinada a modificar la categoría por error.

Para respaldar la solicitud será necesario presentar documentación que demuestre la situación real del contribuyente. Entre los comprobantes que pueden requerirse se encuentran:

Extractos bancarios.

Facturas emitidas.

Papeles de trabajo u otra documentación contable que respalde los ingresos informados.

En cambio, cuando la modificación fue realizada de oficio por la ARCA luego de cruzar información de sus bases de datos, el procedimiento cambia. En ese escenario, el contribuyente tiene la posibilidad de presentar una apelación dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación enviada al Domicilio Fiscal Electrónico.

Junto con el descargo también deberá adjuntar la documentación que permita acreditar cuáles fueron los ingresos efectivamente obtenidos durante el período analizado. Con esa información, la ARCA evaluará el caso y decidirá si corresponde mantener la categoría asignada o rectificarla.