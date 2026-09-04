El rating de la cadena nacional de Javier Milei por Malvinas superó a sus mensajes anteriores

En cambio, el mensaje por Malvinas presentó una variación mucho más reducida entre el inicio y el cierre. La transmisión comenzó en 30,2 puntos y terminó en 29, lo que reflejó una pérdida de apenas 1,2 puntos durante los 15 minutos de duración.

¿Qué programas lideraban antes del discurso de Milei?

Antes de que comenzara la cadena nacional, la competencia entre los canales podía observarse de manera individual. Telefe Noticias se encontraba al frente con 7,2 puntos de rating. Detrás aparecía Telenoche, de El Trece, con 5,8 puntos. En América, LAM registraba 4,8, mientras que Bendita, por El Nueve, alcanzaba 2,9 puntos. La Televisión Pública, por su parte, marcaba 0,2.

Una vez iniciada la transmisión presidencial, esos registros dejaron de mostrarse de manera separada y pasaron a integrar la medición general de “Cadena Nacional”. Así, el discurso sobre Malvinas no solo consiguió ubicarse como el mensaje presidencial con mayor audiencia del año, sino que también mostró una fuerte capacidad para mantener al público frente a las pantallas.