Danelik reveló cómo fue hacer el amor con Brian Sarmiento tras su salida de Gran Hermano: "Mejor que..."

Sus declaraciones no tardaron en viralizarse entre los fanáticos del programa, que siguieron atentamente el nacimiento y la evolución de la relación dentro de la casa más famosa del país.

Por su parte, Brian ya había dejado en evidencia el cariño que siente por ella durante su primera aparición televisiva tras quedar eliminado. En diálogo con Santiago del Moro, el exjugador reconoció cuánto sintió su ausencia durante el juego y aseguró: "Me faltó su alegría".

Mientras ambos disfrutan de este nuevo capítulo fuera del reality, los seguidores de la pareja continúan atentos a cada paso de una historia que comenzó frente a las cámaras y que ahora busca consolidarse lejos de la competencia.

brian sarmiento danelik

Además, el reencuentro alimentó las expectativas de quienes apostaron por la relación desde sus primeros acercamientos dentro de la casa. Durante las últimas semanas de competencia, tanto Brian como Danelik protagonizaron varios momentos de complicidad que despertaron comentarios entre sus compañeros y en las redes sociales.

Ahora, ya sin las limitaciones del juego ni las cámaras siguiéndolos las 24 horas, ambos tienen la oportunidad de profundizar el vínculo que nació en Gran Hermano y que sigue dando que hablar entre los fanáticos del reality.