El "sueño" de Macri a un paso de cumplirse: celebró la Reforma Laboral 25 años después de pedir "bajar costos"
El expresidente Mauricio Macri apoyó la media sanción del Senado. El archivo de 1999 donde definía al salario como "un costo más" que debía reducirse.
La aprobación en general de la Ley de Reforma Laboral en el Senado no solo fue festejada por el oficialismo libertario, sino también por sus aliados del PRO. El expresidente Mauricio Macri utilizó sus redes sociales para celebrar la media sanción, calificándola como un avance en una lucha que, según los archivos, lleva más de dos décadas en su agenda.
"Después de años en los que luchamos por cambios profundos en las leyes de trabajo, la votación de hoy logró dar un paso adelante en la dirección correcta", escribió Macri en su cuenta de X, minutos después de que el tablero marcara los 42 votos afirmativos.
IMPORTANTE: Cuándo se debate en Diputados la Reforma Laboral tras la media sanción del Senado
El "sueño" de 1999: "Los salarios son un costo más"
Mientras el exmandatario hablaba de "destrabar la energía" de los argentinos, en las redes sociales se viralizó rápidamente un video de archivo de 1999 que expone la coherencia histórica de su pensamiento económico.
En una entrevista para el programa Fuego Cruzado, un joven Macri empresario explicaba su receta para la competitividad: "Lo que tenemos que hacer es bajar los costos, y los salarios son un costo más".
En aquel tape, que hoy resuena con la media sanción de la ley, Macri planteaba la necesidad de un "encuadramiento ético" donde cada trabajador "esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace".
"Solo un paso"
En su mensaje actual, Macri dejó en claro que la ley aprobada ayer no es el techo, sino el piso de su visión. "Lo que pasó hoy es solo un paso: hay que seguir trabajando fuerte para impulsar nuevas reformas", aseguró, alineándose con el discurso de "modernización" que el gobierno de Javier Milei busca profundizar en Diputados.
