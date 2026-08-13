Escapadas por Buenos Aires: los pueblos antiguos con más de 250 años de historia y tradición

Además, su combinación de río, naturaleza, arquitectura antigua y tranquilidad convierte a Baradero en una alternativa para quienes buscan una salida diferente sin abandonar Buenos Aires.

Dónde queda Baradero

Baradero se encuentra en la provincia de Buenos Aires, sobre la margen occidental del río que lleva el mismo nombre. Su ubicación permite encontrar un paisaje diferente al de las grandes ciudades bonaerenses, con el agua y la naturaleza como algunos de sus grandes protagonistas.

La localidad es uno de los destinos históricos de la provincia y conserva una identidad vinculada tanto a sus primeros habitantes como a las distintas corrientes migratorias que llegaron posteriormente. Su historia comenzó oficialmente en 1615, por lo que supera ampliamente los 250 años mencionados en el recorrido por los pueblos antiguos bonaerenses.

Cómo llegar a Baradero

Desde la Ciudad de Buenos Aires, Baradero puede visitarse como parte de una escapada de fin de semana. Para quienes viajan en auto, el recorrido hacia el norte bonaerense permite conectar la Capital con este histórico destino.

Por sus características, Baradero es una opción para quienes buscan combinar historia, naturaleza y tranquilidad en un mismo viaje. Su pasado de más de cuatro siglos y su relación con el río hacen que sea uno de los rincones bonaerenses que todavía conservan buena parte de la identidad con la que comenzaron a desarrollarse.