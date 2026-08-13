Escapadas por Buenos Aires: los pueblos antiguos con más de 250 años de historia y tradición
Río, arquitectura antigua y tradiciones se combinan en una alternativa ideal para una escapada de fin de semana.
La provincia de Buenos Aires guarda numerosos destinos que permiten alejarse durante unos días del movimiento de las grandes ciudades. Entre paisajes rurales, ríos y construcciones históricas, algunos pueblos conservan una identidad que se remonta a varios siglos atrás y se presentan como una gran opción para una escapada.
Uno de ellos es considerado uno de los pueblos más antiguos de la provincia. Sus orígenes se remontan al 25 de julio de 1615, cuando fue establecido como una reducción indígena por orden de Hernando Arias de Saavedra, conocido como Hernandarias. El antiguo poblado recibió el nombre de Santiago del Baradero y estuvo relacionado con las comunidades originarias chanás y mbiguás.
Con más de 400 años de historia, la localidad combina actualmente su pasado con diferentes propuestas vinculadas al río y la naturaleza. Durante el siglo XIX también recibió familias suizas que impulsaron una colonia agrícola, otro proceso que dejó su marca sobre la identidad cultural y productiva de la zona.
Qué se puede hacer en Baradero
Uno de los principales atractivos de Baradero es su cercanía con el agua. La ciudad se encuentra sobre la margen occidental del río Baradero, por lo que sus paisajes ribereños forman parte de la identidad del destino y permiten combinar una salida de descanso con recorridos al aire libre.
También vale la pena dedicar parte de la visita a conocer su patrimonio y descubrir las huellas que dejaron más de cuatro siglos de historia. El origen indígena del antiguo Santiago del Baradero y la posterior llegada de inmigrantes europeos forman parte de un recorrido histórico particular dentro de la provincia.
Además, su combinación de río, naturaleza, arquitectura antigua y tranquilidad convierte a Baradero en una alternativa para quienes buscan una salida diferente sin abandonar Buenos Aires.
Dónde queda Baradero
Baradero se encuentra en la provincia de Buenos Aires, sobre la margen occidental del río que lleva el mismo nombre. Su ubicación permite encontrar un paisaje diferente al de las grandes ciudades bonaerenses, con el agua y la naturaleza como algunos de sus grandes protagonistas.
La localidad es uno de los destinos históricos de la provincia y conserva una identidad vinculada tanto a sus primeros habitantes como a las distintas corrientes migratorias que llegaron posteriormente. Su historia comenzó oficialmente en 1615, por lo que supera ampliamente los 250 años mencionados en el recorrido por los pueblos antiguos bonaerenses.
Cómo llegar a Baradero
Desde la Ciudad de Buenos Aires, Baradero puede visitarse como parte de una escapada de fin de semana. Para quienes viajan en auto, el recorrido hacia el norte bonaerense permite conectar la Capital con este histórico destino.
Por sus características, Baradero es una opción para quienes buscan combinar historia, naturaleza y tranquilidad en un mismo viaje. Su pasado de más de cuatro siglos y su relación con el río hacen que sea uno de los rincones bonaerenses que todavía conservan buena parte de la identidad con la que comenzaron a desarrollarse.
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