Turismo en el Norte: la joya oculta a 4000 metros de altura perfecta para conocer

Otra alternativa es conocer la cascada de Pajchela, ubicada a unos nueve kilómetros del pueblo. El salto de agua alcanza aproximadamente 30 metros y genera un fuerte contraste con el ambiente árido que domina la región. Durante los meses más fríos, las bajas temperaturas incluso pueden congelar parcialmente el agua.

También se pueden realizar caminatas y recorridos por los alrededores, aunque la altura es un factor que debe tenerse en cuenta. La zona se encuentra cerca de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, por lo que conviene realizar los paseos con tranquilidad y disponer de tiempo para aclimatarse.

Dónde queda Cusi Cusi

Cusi Cusi está ubicado en el departamento de Santa Catalina, en el extremo noroeste de la provincia de Jujuy y relativamente cerca de la frontera con Bolivia. Se encuentra en plena Puna y a unos 100 kilómetros en línea regional de La Quiaca, aunque las distancias por ruta pueden ser mayores.

El nombre histórico asociado al lugar es Puca Ukúqai, que significa "Valle Colorado" en quechua, una referencia a las tonalidades que caracterizan el paisaje de los alrededores.

El pueblo se encuentra en una de las regiones menos pobladas de la provincia y conserva un ritmo completamente diferente al de los principales destinos turísticos jujeños. El silencio, la amplitud del paisaje y el aislamiento son justamente parte de su atractivo.

Cómo llegar a Cusi Cusi

Desde San Salvador de Jujuy, el viaje hasta Cusi Cusi implica recorrer alrededor de 350 kilómetros y puede demandar varias horas debido a las características de las rutas de montaña. Uno de los principales accesos combina la Ruta Nacional 9 con distintos caminos de la Puna y la Ruta Nacional 40.

Para quienes parten desde Buenos Aires, una alternativa es viajar en avión hasta San Salvador de Jujuy y continuar el recorrido en vehículo. El vuelo dura alrededor de dos horas y media, mientras que el tramo terrestre hasta Cusi Cusi puede superar las seis horas.

En auto desde la Ciudad de Buenos Aires, la distancia total ronda los 1.700 kilómetros, por lo que se trata de un viaje largo que requiere organizar paradas. También es posible llegar en micro hasta la capital jujeña y desde allí continuar hacia la Puna.

Debido a la altura, las grandes distancias entre localidades y las condiciones variables de los caminos, antes de emprender el último tramo conviene consultar el estado de las rutas, cargar combustible y llevar agua y provisiones. El recorrido forma parte de la experiencia y permite atravesar algunos de los paisajes más impactantes del extremo norte argentino.