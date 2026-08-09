Turismo en el Norte: la joya oculta a 4000 metros de altura perfecta para conocer
En plena Puna jujeña se encuentra un pequeño pueblo rodeado de montañas de colores, formaciones geológicas y paisajes que parecen de otro planeta.
El norte de Argentina esconde algunos de los paisajes más sorprendentes del país. Más allá de los circuitos tradicionales de Jujuy y Salta, existen pequeñas localidades que permiten conocer otra cara de la región, marcada por el silencio, la inmensidad y los colores característicos de la Puna.
Uno de esos lugares es un pequeño pueblo jujeño ubicado a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. Con una población reducida y un entorno prácticamente desértico, el destino se destaca por sus formaciones naturales de tonalidades rojizas, naranjas, verdes y grises, que crean postales difíciles de encontrar en otros puntos del país.
Su ubicación alejada de los grandes centros urbanos hace que llegar requiera planificación, pero también permite conservar una atmósfera tranquila y poco intervenida. El destino resulta especialmente atractivo para quienes disfrutan del ecoturismo, la fotografía y los recorridos por paisajes naturales.
Qué se puede hacer en Cusi Cusi
Uno de los principales atractivos de Cusi Cusi es su famoso Valle de la Luna, también conocido por muchos visitantes como el "Valle de Marte" debido al aspecto de sus formaciones. La erosión fue moldeando el terreno hasta formar un paisaje donde se combinan distintos colores y relieves.
Recorrer este sector permite observar paredones y formaciones en tonos rojizos, ocres, verdes, grises y rosados. La apariencia del terreno cambia de acuerdo con la luz del día, por lo que es uno de los puntos más elegidos para sacar fotografías y contemplar el paisaje de la Puna.
Otra alternativa es conocer la cascada de Pajchela, ubicada a unos nueve kilómetros del pueblo. El salto de agua alcanza aproximadamente 30 metros y genera un fuerte contraste con el ambiente árido que domina la región. Durante los meses más fríos, las bajas temperaturas incluso pueden congelar parcialmente el agua.
También se pueden realizar caminatas y recorridos por los alrededores, aunque la altura es un factor que debe tenerse en cuenta. La zona se encuentra cerca de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, por lo que conviene realizar los paseos con tranquilidad y disponer de tiempo para aclimatarse.
Dónde queda Cusi Cusi
Cusi Cusi está ubicado en el departamento de Santa Catalina, en el extremo noroeste de la provincia de Jujuy y relativamente cerca de la frontera con Bolivia. Se encuentra en plena Puna y a unos 100 kilómetros en línea regional de La Quiaca, aunque las distancias por ruta pueden ser mayores.
El nombre histórico asociado al lugar es Puca Ukúqai, que significa "Valle Colorado" en quechua, una referencia a las tonalidades que caracterizan el paisaje de los alrededores.
El pueblo se encuentra en una de las regiones menos pobladas de la provincia y conserva un ritmo completamente diferente al de los principales destinos turísticos jujeños. El silencio, la amplitud del paisaje y el aislamiento son justamente parte de su atractivo.
Cómo llegar a Cusi Cusi
Desde San Salvador de Jujuy, el viaje hasta Cusi Cusi implica recorrer alrededor de 350 kilómetros y puede demandar varias horas debido a las características de las rutas de montaña. Uno de los principales accesos combina la Ruta Nacional 9 con distintos caminos de la Puna y la Ruta Nacional 40.
Para quienes parten desde Buenos Aires, una alternativa es viajar en avión hasta San Salvador de Jujuy y continuar el recorrido en vehículo. El vuelo dura alrededor de dos horas y media, mientras que el tramo terrestre hasta Cusi Cusi puede superar las seis horas.
En auto desde la Ciudad de Buenos Aires, la distancia total ronda los 1.700 kilómetros, por lo que se trata de un viaje largo que requiere organizar paradas. También es posible llegar en micro hasta la capital jujeña y desde allí continuar hacia la Puna.
Debido a la altura, las grandes distancias entre localidades y las condiciones variables de los caminos, antes de emprender el último tramo conviene consultar el estado de las rutas, cargar combustible y llevar agua y provisiones. El recorrido forma parte de la experiencia y permite atravesar algunos de los paisajes más impactantes del extremo norte argentino.
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