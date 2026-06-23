40 años de pura magia: el emotivo tributo a Tom Cruise y su impactante transformación en Digger

El próximo paso: la comedia catastrófica junto a Alejandro G. Iñárritu

Cuando parecía que Cruise ya no tenía más límites físicos que romper tras colgarse de aviones en pleno vuelo o saltar al vacío en moto, el actor decidió dar el volantazo más arriesgado de su madurez. El próximo 1 de octubre, las salas de cine recibirán el estreno de "Digger", la nueva y esperadísima película del ganador del Oscar y director mexicano Alejandro González Iñárritu (Birdman, El Renacido).

Definida como una "comedia de proporciones catastróficas", la producción aleja por completo a Cruise de las franquicias seguras para devolverlo al cine de autor más salvaje y cínico. En Digger, el actor interpretará a Digger Rockwell, el hombre más poderoso del mundo, quien se embarca en una carrera frenética y delirante para demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que el desastre ecológico y social que él mismo desató destruya el planeta por completo.

Este proyecto no es solo una película más en su agenda; es una declaración de principios. Trabajar con un director tan demandante y visceral como Iñárritu —quien filma con luz natural y exige una entrega emocional que roza el límite físico— representa la deconstrucción definitiva del héroe invulnerable. Cruise regresa a la comedia negra y satírica para reírse de su propio estatus de "salvador del mundo", prometiendo una de las interpretaciones más libres, caóticas y salvajes de toda su vida.

tom cruise

A sus más de 60 años, el camaleón definitivo de Hollywood nos vuelve a demostrar por qué es imposible quitarle los ojos de encima. Ya sea surcando los cielos a velocidad supersónica o hundiéndose en las pesadillas de su propia mente, Tom Cruise sigue siendo el dueño absoluto de nuestro contrato emocional con la gran pantalla. El 1 de octubre, la comedia del año nos espera para ver al héroe de acción definitivo prender fuego su propia corona.