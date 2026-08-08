Pampita cruzó a Yanina Latorre en PH: Podemos Hablar: "Arruinaron mi relación con Pico Mónaco"
La vuelta del ciclo conducido por Andy Kusnetzoff tuvo un intenso y picante debate sobre la influencia de los medios en las relaciones de pareja.
El estudio de PH: Podemos Hablar fue el escenario de un fuerte cruce dialéctico entre Pampita y Yanina Latorre, quienes debatieron sin concesiones acerca del rol que cumple la prensa de espectáculos y el impacto que la exposición mediática genera en la intimidad de las parejas famosas.
El intercambio comenzó cuando la modelo y conductora recordó los motivos que la llevaron a ponerle fin a su vínculo sentimental con el ex tenista Juan "Pico" Mónaco, responsabilizando directamente al asedio periodístico:
"Yo creo que terminé mi relación con Pico Mónaco por culpa de la prensa, por cómo lo mediático estaba siendo con esa relación. La estaban arruinando los medios", expresó Pampita, y sentenció: "Si los medios se ensañan pueden arruinar una relación. A veces no te dan el espacio para que uno pueda estar bien".
El cruce de Pampita y Yanina Latorre en PH: Podemos Hablar
Ante las duras descalificaciones hacia el rubro, la panelista de LAM no tardó en cruzarla en vivo para defender el trabajo periodístico y cuestionar que se le tire la pelota afuera a los verdaderos problemas de convivencia. "Entiendo el enojo, pero a veces nos echan la culpa a nosotros cuando la cosa es de ellos", retrucó Yanina de manera tajante.
Frente a la defensa de su colega, Pampita insistió en su postura y graficó con crudeza el desgaste cotidiano que genera el periodismo de espectáculos en el amor.
"A veces arruinan las cosas. Llegaron a hartar. Hay una cosa extra que en una pareja normal no pasa. Es como un grano en la relación, que a veces jode tanto que empieza a salir el pus", disparó la modelo y conductora.
Para cerrar la discusión, la modelo ratificó: "Lo mediático puede arruinar una relación". Del otro lado, Latorre eligió poner paños fríos pero manteniendo su convicción: "No comparto, pero te la tomo", concluyó.
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