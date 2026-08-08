Pampita cruzó a Yanina Latorre en PH: Podemos Hablar: "Arruinaron mi relación con Pico Mónaco"

"A veces arruinan las cosas. Llegaron a hartar. Hay una cosa extra que en una pareja normal no pasa. Es como un grano en la relación, que a veces jode tanto que empieza a salir el pus", disparó la modelo y conductora.

Para cerrar la discusión, la modelo ratificó: "Lo mediático puede arruinar una relación". Del otro lado, Latorre eligió poner paños fríos pero manteniendo su convicción: "No comparto, pero te la tomo", concluyó.