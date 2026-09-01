Una foto de la tumba de Silvina Luna despertó fuertes críticas en redes sociales: qué muestra

El nicho de Silvina Luna se encuentra en el Panteón de los Actores del Cementerio de la Chacarita, lugar que, según se informó, la propia actriz había elegido cuando su estado de salud comenzó a deteriorarse.

A casi tres años de su muerte, la imagen volvió a instalar una discusión sobre cómo se preserva la memoria y la imagen de una persona después de su fallecimiento, especialmente cuando se trata de figuras públicas que durante años estuvieron expuestas ante las cámaras.