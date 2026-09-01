Una foto de la tumba de Silvina Luna despertó fuertes críticas en redes sociales: qué muestra
Una imagen del lugar donde descansan los restos de la actriz se viralizó en las últimas horas y un particular detalle de la lápida despertó críticas.
Una foto de la tumba de Silvina Luna se viralizó en redes sociales y generó un fuerte revuelo. La imagen muestra el lugar donde descansan los restos de la actriz y vedette rosarina, quien murió el 31 de agosto de 2023, a los 43 años, luego de permanecer casi tres meses internada en el Hospital Italiano por complicaciones renales.
La fotografía fue compartida en Instagram y permite ver la lápida de la artista, con la inscripción “Silvina Luna. 1980-2023. Siempre en nuestros corazones”, un ramo de flores blancas, el escudo de Rosario Central y una fotografía enmarcada de Silvina.
Fue justamente este último detalle el que provocó cuestionamientos entre quienes vieron la publicación. La imagen elegida para acompañar la lápida muestra a la actriz en corpiño, una decisión que varios usuarios consideraron inapropiada.
La imagen de Silvina Luna que despertó críticas
La presencia de la fotografía junto a la tumba se convirtió rápidamente en el eje de la discusión en redes sociales. Muchos seguidores cuestionaron que se haya elegido una imagen de esas características para acompañar el recuerdo de la actriz.
Entre los comentarios que circularon se pudieron leer: “¿Era necesario poner ahí la foto del cuadro? Tiene fotos normales Silvina”, “Lo mismo pensé, es una falta de respeto”, y “No me gusta que hayan puesto esa foto en corpiño, es una falta de respeto”.
El nicho de Silvina Luna se encuentra en el Panteón de los Actores del Cementerio de la Chacarita, lugar que, según se informó, la propia actriz había elegido cuando su estado de salud comenzó a deteriorarse.
A casi tres años de su muerte, la imagen volvió a instalar una discusión sobre cómo se preserva la memoria y la imagen de una persona después de su fallecimiento, especialmente cuando se trata de figuras públicas que durante años estuvieron expuestas ante las cámaras.
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