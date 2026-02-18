Guillermina Valdés confirmó que Mauricio Macri le escribió tras separarse de Juliana Awada: qué le dijo
El expresidente está en una nueva etapa de su vida tras ponerle fin a su matrimonio de 15 años con Juliana Awada, con quien comparte a su hija menor, Antonia.
Guillermina Valdés es conocida en el ambiente mediático por el nivel de discreción que maneja. Con respuestas austeras, diplomáticas y muchas veces contundentes, la expareja de Sebastián Ortega y de Marcelo Tinelli es una especialista en contestar preguntas difíciles, como la que le hicieron esta semana sobre Mauricio Macri.
Es que el expresidente se separó de Juliana Awada en enero de 2026 después de 15 años de matrimonio, y el nombre de Guillermina Valdés sonó como una de las candidatas a suceder a la otrora primera dama. La preguna picante la formuló la periodista Laura Ubfal, a sabiendas de que la exmodelo podría declinar la respuesta.
Pero Guillermina Valdés es una dama y se limitó a decir: "En algún momento me habló, pero no pasó de eso", señaló sobre un contacto con el expresidente, que habría entablado diálogo con ella "seguramente como habla con otras chicas".
Valdés comparte tres hijos con su exmarido, Sebastián Ortega, y estuvo varios años en pareja con Marcelo Tinelli, con quien tiene a Lorenzo. Así que conoce de sobra la dinámica de las familias ensambladas, lo que podría venirle bien teniendo en cuenta que Antonia, la hija de Mauricio Macri y Juliana Awada, todavía es adolescente.
Sin embargo, y siguiendo la regla número uno acerca de la discreción, Valdés agregó: "Nunca salí con él, ni a tomar un café", en referencia a su posible vínculo con el expresidente de la Nación -y de Boca-.
"Nada trascendental, estoy sola", sentenció para poner fin del todo a las especulaciones sobre su vida amorosa.
Por qué se separaron Mauricio Macri y Juliana Awada
Parecía que el tercer matrimonio de Mauricio Macri era el definitivo, pero no pudo ser. A mediados de enero de 2026 trascendió que el expresidente y Juliana Awada le habían puesto fin a su relación, y hasta la vidente Aristida, famosa por haber anticipado recientemente la ruptura de Wanda Nara, aseguró en televisión que su ruptura era definitiva.
Durante la entrevista en Infama, la médium fue tajante sobre el futuro de la expareja: "Ya no van a volver", y el expresidente "no está solito".
"Yo lo que percibo es que hace un año que ya venía como algo raro. Es muy astuto este italiano, ya nos vamos a enterar", agregó la vidente.
