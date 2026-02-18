Guillermina Valdés confirmó que Mauricio Macri le escribió tras separarse de Juliana Awada: qué le dijo

"Nada trascendental, estoy sola", sentenció para poner fin del todo a las especulaciones sobre su vida amorosa.

Por qué se separaron Mauricio Macri y Juliana Awada

Parecía que el tercer matrimonio de Mauricio Macri era el definitivo, pero no pudo ser. A mediados de enero de 2026 trascendió que el expresidente y Juliana Awada le habían puesto fin a su relación, y hasta la vidente Aristida, famosa por haber anticipado recientemente la ruptura de Wanda Nara, aseguró en televisión que su ruptura era definitiva.

Durante la entrevista en Infama, la médium fue tajante sobre el futuro de la expareja: "Ya no van a volver", y el expresidente "no está solito".

macri-awada.jpg Juliana Awada y Mauricio Macri en la quinta Los Abrojos

"Yo lo que percibo es que hace un año que ya venía como algo raro. Es muy astuto este italiano, ya nos vamos a enterar", agregó la vidente.