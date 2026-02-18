Ross Halfin presentó Deadman junto a Jorge "Corcho" Rodríguez en Punta del Este

Corcho Rodríguez (5)

Deadman es el alter ego creado por Jorge "Corcho" Rodríguez: una figura mitad hombre, mitad calavera, que atraviesa su producción pictórica y escultórica. El personaje aborda temas como la muerte, el poder, el sistema económico, el trabajo y la espiritualidad contemporánea.

Durante la presentación, el público pudo apreciar una escultura de dos metros de altura tallada íntegramente en Alemania en un único bloque de mármol de Carrara de 650 kilos. La obra, ya fotografiada por Halfin en Argentina y Uruguay, continuará su itinerancia internacional. “Fotografiaré esta obra en Japón, Londres, Madrid y muchos lugares más”, adelantó el fotógrafo.

Rodríguez, por su parte, definió su práctica artística con una frase contundente: “El arte debe llegar a todos lados y a todas las personas. No debe ser decorativo: tiene que interpelar, movilizar a quienes lo miran”.

Una edición internacional

El libro contará con 300 páginas y se editará en tres formatos distintos. Bajo el título Deadman. Jorge Corcho Rodríguez: su vida y trabajos, la obra incluirá textos escritos por dos figuras cercanas al artista: Johnny Depp y Jimmy Page.

La publicación, prevista para 2026, promete convertirse en una de las piezas editoriales más destacadas del año dentro del circuito internacional de libros de arte y fotografía. Con la lente de Halfin y el universo simbólico de Rodríguez, Deadman se proyecta como un cruce singular entre rock, escultura y narrativa visual contemporánea.